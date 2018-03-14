自由車環台賽第4戰 新城幸也穿黃藍兩衫

（中央社記者李晉緯台北14日電）台灣自由車一哥馮俊凱在巴林美利達車隊的隊友新城幸也，今天在環台賽第4站，靠單站第3的成績，先獲象徵亞洲總冠軍的藍衫，在計算減秒優惠後，再穿上象徵個人總冠軍的黃衫。

2018國際自由車環台公路大賽第4站-南投縣站，選手自南投縣政府前出發，一路往終點日月潭向山活動中心前進，單日騎乘166.56公里，是4天比賽下來，賽程最長的一站。

最後由澳洲貝尼龍隊的卡姆（Cameron Bayly）以3小時59分16秒拿下本站的單站冠軍，美國依盧密隊的卡麥倫（Cameron Piper）以3小時59分18秒獲單站第2，日本國家隊的新城幸也以3小時59分22秒獲得單站第3。