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中央社

提升都市防洪 營建署補助縣市增滯洪量

中央社2018/03/14 19:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北14日電）為加速都市區排水改善，營建署今天說，檢討雨水下水道系統，將持續補助縣市政府完成16件工程，並透過新建雨水下水道、改善都市排水設施，預計增加75.4萬立方公尺都市滯洪量。

內政部營建署今天表示，據都市計畫區人口密度、都市發展等因素權衡評估後，進行雨水下水道系統重新檢討，導入「逕流分擔」、「海綿城市」及「低衝擊開發」等概念，以「滯洪」、「減洪」及「分洪」等方式作為，分擔雨水下水道系統排洪不足產生致災風險。

營建署發布新聞稿指出，目前透過「流域綜合治理計畫」及「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，來補助各縣市政府加速都市區排水改善。

其中，「流域綜合治理計畫」辦理期程為民國103年到10年，預計新建全國雨水下水道設施長度達136公里，增加都市滯洪量25.4萬立方公尺。

另外，「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」辦理期程為106年到113年，預計改善全國都市排水設施長度達100公里，增加都市滯洪量50萬立方公尺。

營建署指出，「流域綜合治理計畫」已完成台北、新北、高雄及雲林共10件都市滯洪池及低衝擊開發工程，未來加上「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」推動，預訂將再補助各縣市，完成16件都市雨水滯洪及入滲工程。

為妥善管理現有雨水下水道系統，營建署表示，將藉由「雨水下水道普查及空間資料庫建置規劃應用」及「都市計畫區雨水抽水站管理平台及延壽健檢計畫委託專業服務案」等非工程措施，掌控設施使用狀況，並提供後續防災預警運用，以非工程輔助措施，全面提升都市防洪能力。（編輯：蘇志宗）1070314

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