影／成功復育珊瑚　明道大學為海洋保育盡心力

彰化地區為淡水經濟魚苗的供應重鎮，養殖漁類在生長期間需乾淨無污染、溫度適中的水，明道大學精緻農業學系發表智慧水產生態養殖循環系統，負責研發技術的精緻農業學系教授何秉岳表示，透過精心設計的維生系統，加入遠端操縱、監控介面、感測裝置，飼養人員可以透過雲端接收水質數據、自動投餌、遠端調節水質和燈光，並可即時透過網路攝影機，觀察魚的活動力與生長情形，不但能解決在內陸飼養海水魚、淡水魚的水源問題。

兼顧保育、節水的智慧雲端水族箱誕生！農業新時代來臨，明道大學精緻農業學系與雲林水產養殖業者產學合作，以智慧農業的角度，跨領域研發出雲端水族箱，透過這套智慧水產生態養殖循環系統，讓水族箱裡的生態維持平衡，成功復育柔軟管孔珊瑚和具觀賞價值的海水魚，更達到節水的功能，保育又環保，未來推廣海洋保育工作。



▲明道大學精緻農業學系首次跨域水產養殖領域，發表智慧水產養殖循環系統，成功復育毛菇珊瑚等15種珊瑚。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

何秉岳說，利用循環水養殖的概念，更能將所需換水量節省到最低，推廣農業節水，為超抽地下水的困境解套。目前這套智慧水產生態養殖循環系統經過近兩個月的測試，成功復育毛菇珊瑚和鈕扣珊瑚，水族箱裡已有15種珊瑚和20種魚種類，雖然培育海洋中最耀眼的珊瑚，但更重視海洋保育工程，希望透過人工繁殖珊瑚，減少野生觀賞珊瑚的採集量，未來將推廣海洋永續發展理念。



▲明道大學精緻農業學系首次跨域水產養殖領域，發表智慧水產養殖循環系統，成功復育毛菇珊瑚等15種珊瑚。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

雲林水產養殖業者鄭敏郎表示，台灣是海洋國家，彰化雲林沿海更是養殖漁業重鎮，但中部地區卻很缺乏相關課程，透過與明道大學的合作，希望能將業界遇到的問題，交由專業的教授研究，減少魚類的死亡率和達到節水的目標。



▲明道大學精緻農業學系首次跨域水產養殖領域，發表智慧水產養殖循環系統，成功復育毛菇珊瑚等15種珊瑚。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

明道大學應科院院長劉程煒提到，台灣優勢是養殖技術質量高，不輸國外，目前在珊瑚礁生態海域可見的珊瑚類別，多數都能透過人工養殖復育，其中如鈕扣珊瑚、蕈狀珊瑚等軟體珊瑚因形美色豔，是水族市場搶手商品，下學期將首次設立水產養殖學程，鼓勵有志從事水產或承接家業的學子，透過專業師資與業師指導，朝向精緻化、永續經營等更多元的方向邁進。



▲明道大學精緻農業學系首次跨域水產養殖領域，發表智慧水產養殖循環系統，成功復育毛菇珊瑚等15種珊瑚。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）