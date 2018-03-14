蘋果開發者大會6月4日登場 門票開放申請

（中央社記者吳家豪台北14日電）蘋果公司（Apple）今天宣布第29屆全球開發人員大會（WWDC）將於6月4日至8日在美國聖荷西舉行，即日起至美西時間3月22日上午10時止，開發人員可透過WWDC網站申請門票。
Apple發布新聞稿表示，每年WWDC舉辦期間，世界各地數百萬名開發人員都會前來了解如何透過Apple的平台，在iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV、Mac與HomePod上開創全新體驗。
自從Apple去年在WWDC上首次推出ARKit擴增實境開發者套件後，App Store上的各類App開發人員開始嘗試將虛擬世界的體驗以創新方式帶入現實生活。
即日起至美西時間3月22日上午10時止，開發人員可透過WWDC網站申請門票。門票將透過隨機選取程序發放，開發人員可於3月23日下午5時獲知其是否獲選。
Apple強調，學生是Apple開發人員社群中不可或缺的部分。今年WWDC將提供高達350名學生獎學金（Student Scholarship）名額，提供所有STEM（科學、科技、工程與數學）組織的學生與成員贏得WWDC免費門票的機會。（編輯：林淑媛）1070314