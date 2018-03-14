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24歲與股神相遇 巴菲特給她的3個建議

鉅亨網2018/03/14 19:19
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現年 32 歲的中國年輕企業家龔曉思曾在 8 年前遇過股神巴菲特，當時的她鼓起勇氣邀約巴菲特共進晚餐，雖然遭到拒絕，但巴菲特當時給她的三個建議，她依然覺得終身受用。

龔曉思是 Law.ai 和 Wafa Games 創辦人，同時也是《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）2017 年 TR35 青年科技創新人才榜評選 35 位 35 歲以下的全球傑出科技創新青年。

13 歲時，龔曉思就拿下中國有史以來最年輕的國際象棋賽冠軍，21 歲成為 GUCCI 亞洲區最年輕的設計師。2008 年，回到成都，接手四川最大民營升降機大型建築設備的家族企業。

24 歲時，龔曉思在美國華盛頓特區出席一場白宮女性領導力計畫的晚宴，出席人士限定為 25 歲以上的女性，儘管未足歲，但憑藉著中國最年經的國際象棋賽冠軍的頭銜，仍然「越級」參加此次盛會，在那裡，她遇見了股神巴菲特。

《CNBC》報導，龔曉思提及這段往事，當時年輕的她，看到了機會，並選擇把握住機會，並大膽地向巴菲特提出共進晚餐的邀請，向他請益。

巴菲特的年度慈善午餐會在 2017 年標出近 270 萬美元的高價，想當然地，巴菲特拒絕了這位年輕女士的邀約，僅同意給她一小時的時間小酌幾杯。

龔曉思說，在這 1 小時的時間裡，巴菲特給了她三點建議：

1. 在你每晚睡覺之前要問問自己，是不是更聰明？有沒有學到新東西？

2. 在生活中會有很多想逃避的事，但是要勇於面對。

3. 不管所處的地位有多高，都應該要謙虛。

顯然巴菲特的建議很奏效，8 年後龔曉思成立多家公司，2017 年共同創立的遊戲開發商 WafaGame，採用突破性的 AI 技術，名列 2017 年 MIT 的 35 位科技創新人才之一。

龔曉思說，創業過程中，在自我懷疑的時刻，她就會想起曾和巴菲特的相遇，「有的時候我必須問自己，是否還有 24 歲時的勇氣」。

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