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中央社

長華去年獲利歷史次高 擬配息11元

中央社2018/03/14 19:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）長華電材去年淨利新台幣8.71億元，每股基本純益13.64元，去年淨利創歷年次高。長華擬盈餘分配現金股利每股11元。

若以去年EPS來算，盈餘配發率約80.64%；若以今天收盤價157.5元粗估，現金殖利率約6.98%。

長華去年合併營收141.3億元，較民國105年109.41億元成長29%，去年合併毛利率14.05%，較去年8.81%成長5.24個百分點，去年營業利益10.94億元，合併營益率7.74%，較去年3.32%增加4.42個百分點。

長華去年歸屬母公司業主淨利8.71億元，較105年7.85億元增加10.9%，去年每股基本純益13.64元，優於前年EPS 11.37元。

法人指出，長華去年獲利絕對數字創歷年次高，主要按比例認列子公司長華科獲利，受惠長華科併購日本住礦IC導線架廠效應，加上去年有部分金融資產重新評估業外收益。長華目前持有子公司長華科約46%股權。

展望未來，法人表示，長華持續深耕有機IC載板，今年EMC導線架、IC載板、金屬材料、導電膠銀膠和非導電膠等封裝材料出貨穩健向上，預估今年長華業績力拚180億元，年成長超過27%，衝歷史新高。（編輯：蘇志宗）1070314

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