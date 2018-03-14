台北米其林 赫士盟餐飲集團2品牌摘星

祥雲龍吟是日本米其林三星餐廳「龍吟」在台的姊妹店，店內供應懷石料理且絕大多數都是使用台灣本地食材製作，店內採預約帶位制，可容納36人座位，提供七品料理與十品御膳2種選擇。

赫士盟餐飲集團成立於1984年，在台灣經營多個餐廳品牌，包含茹絲葵經典牛排館、Chili's Grill &Bar 美式休閒餐廳等，2018台北米其林摘星名單出爐，赫士盟旗下兩個品牌也在其中，包含祥雲龍吟及RAW。

（中央社記者吳欣紜台北14日電）台北米其林指南今天出爐，一共有20家餐廳摘星，其中赫士盟餐飲集團旗下的祥雲龍吟及RAW雙雙進入摘星榜單，祥雲龍吟獲得二星、RAW則是獲一星。

祥雲龍吟料理長稗田良平19歲時就在京都知名的Gion Nakagawa餐廳開始修業生涯、學習傳統日本料理的基礎知識以及技巧，2008年加入「龍吟」，隨後前往舊金山進入米其林三星餐廳修業，2014年返日後，受「龍吟」行政主廚山本征治青睞，拔擢他為台灣「祥雲龍吟」的料理長。

另一品牌RAW則是由台灣名廚江振誠於2014所開設，RAW以突顯台灣時令素材，透過革新性的料理與飲品重新演譯餐桌上的台灣滋味，作為最大的料理使命，雖然江振誠曾懇請米其林將垂愛留給RAW以外的餐廳，但RAW這次仍摘下一星。

對於旗下兩大餐廳雙雙獲頒殊榮，赫士盟集團總裁葛世傑先生表示，十分感謝米其林指南的肯定，任何獎項對團隊而言都是最棒的鼓勵，未來將持續提供消費者最好的餐飲及服務。（編輯：劉政權）1070314