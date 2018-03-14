瘋媽祖／松山慈祐宮進香　6千香客擠爆南瑤宮

由台北松山慈祐宮近6千名信眾組成的龐大參香團，14日上午分乘100多輛的大型遊覽車與小型車，浩浩蕩蕩南下到彰化南瑤宮參香，市公所主秘張臺嶺率執事人員與陣頭，前往旭光西路停車場迎接，再引導此一規模龐大的進香團成員，步行前往南瑤宮進行參香，聲勢極為浩大。

座落在台北市饒河街和八德路交叉口的松山慈祐宮（舊名錫口慈祐宮），和彰化南瑤宮同樣都是歷史悠久的媽祖廟，慈祐宮建廟於清乾隆18年（西元1753年），而南瑤宮則是創建於清乾隆3年（西元1738年），兩座媽祖廟由於都香火鼎盛，相互往來頻繁，已有至少逾半世紀以上的宗教情誼關係。

松山慈祐宮的參香團規模稱得上是全台數一數二的，每年到彰化南瑤宮參香的成員所搭乘的遊覽車，動輒都上百輛以上，今年的參香團成員也多達近6000人，分別搭乘100多輛的遊覽車與小型車輛，規模極為盛大。

南瑤宮和慈祐宮的往來歷史逾半世紀以上，雖然其間曾經因故中斷了10多年，後來在市長邱建富就任市長後，以南瑤宮管理人的身分積極爭取該宮恢復參香的傳統，終於在5年前得以如願以償，讓兩宮重修舊好，今年是慈祐宮重新恢復再前往南瑤宮參香的第五年，雙方均希望彼此的情誼關係能永續發展下去。

由100多輛大小車輛組成的松山慈祐宮參香團車隊，是在該宮董事長陳玉峰松山慈祐宮參香的信眾擠爆南瑤路和仁愛路口(自由)率領下，於14日上午8點多，分別抵達彰化市旭光西路的公立第二停車場與中山路的成功停車場等多處停車場，但由於車輛太多了，幾個停車場都塞爆了，部分車輛分別另被安排停靠在中山路，旭光西路以及仁愛路等道路旁。



▲松山慈祐宮董事長陳玉峰率近6千信眾到南瑤宮參香，參香的信眾擠爆南瑤路和仁愛路口 。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

而為了表示隆重接待，張臺嶺率領大批的陣頭與南瑤宮執事人員，前往旭光西路的停車場前迎接，並引導大家，自旭光西路轉南瑤路，徒步前往南瑤宮參香，由於陣容浩大，包括仁愛路與南瑤路等路段更是擠爆了慈祐宮參香團的香客，沿途受到行人與駕駛的注目，蔚為壯觀。