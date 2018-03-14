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娛樂

潘瑋柏巡演4月開跑　蔡依林「三不」叮嚀

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/14 19:40
▲潘瑋柏全新巡演將開跑。（圖／華納提供 , 2018.03.14）
▲潘瑋柏全新巡演將開跑。（圖／華納提供 , 2018.03.14）

潘瑋柏將展開2018年全新世界巡迴—《Alpha創使者世界巡迴演唱會》，今（14）日更召開演者會，宣布首站將在4月21日率先於北京的凱迪拉克中心開唱。目前更已排定海內外超過20幾個場次且持續增加中，巡演城市包括台北、上海、廣州、深圳、新加坡、香港、紐約、洛杉磯、雪梨等地，而潘瑋柏好友們也透過影片紛紛獻上祝福。

潘瑋柏在上海舉辦記者會感性的說：「我無法預測自己還能表演多久、還能辦幾次巡迴，但每次為大家的演出我都是當成最後一場；也是最初的一場，我會為自己還有所有觀眾全力以赴！」也提到為了這次巡演，他將把近幾年來所儲備的想法及能量釋放在這次巡迴，絕對讓所有觀眾看的過癮。


▲潘瑋柏（中）的新巡演目前已經排定超過20幾個場次。（圖／華納提供 , 2018.03.14）

此外，記者會上，眾多群星更替潘瑋柏錄製祝賀VCR，當中包括人氣爆棚的吳亦凡、「行走的CD」林俊傑、楊丞琳、演員陳妍希、李榮浩，更有在《我們相愛吧》中與潘瑋柏湊對「無尾熊CP」的吳昕以及「亞洲流行天后」蔡依林，除了每位巨星紛紛祝福演唱會門票「秒殺」外，蔡依林在影片一開頭便提醒潘瑋柏：「開演唱會第一件事要減肥、脫水；不能熬夜、不能Party、不能喝酒，就是這樣囉！演唱會大成功！」最後露出燦爛笑容，一番「金玉良言」，讓潘瑋柏看了笑說「好邪惡」，但也表示相當感動。

關鍵字潘瑋柏楊丞琳李榮浩蔡依林吳亦凡alpha創使者世界巡迴演唱會
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