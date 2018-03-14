潘瑋柏巡演4月開跑　蔡依林「三不」叮嚀

潘瑋柏將展開2018年全新世界巡迴—《Alpha創使者世界巡迴演唱會》，今（14）日更召開演者會，宣布首站將在4月21日率先於北京的凱迪拉克中心開唱。目前更已排定海內外超過20幾個場次且持續增加中，巡演城市包括台北、上海、廣州、深圳、新加坡、香港、紐約、洛杉磯、雪梨等地，而潘瑋柏好友們也透過影片紛紛獻上祝福。

潘瑋柏在上海舉辦記者會感性的說：「我無法預測自己還能表演多久、還能辦幾次巡迴，但每次為大家的演出我都是當成最後一場；也是最初的一場，我會為自己還有所有觀眾全力以赴！」也提到為了這次巡演，他將把近幾年來所儲備的想法及能量釋放在這次巡迴，絕對讓所有觀眾看的過癮。