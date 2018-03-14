前瞻建設　朱立倫：新北400萬人口不該「0元俱樂部」

朱立倫說，今天的兩大議題，第一個是「長照」，高齡化社會對於新北市、台灣來講都是一個挑戰，新北市已有包含840幾個老人共餐點、350個銀髮俱樂部，及推動用運動取代醫療的「新北動健康」，也早就推動公共托老中心（日間照顧中心）；但卻碰到人力、經費及法律上的問題，也希望透過座談一一克服。

行政院長賴清德今（14）日參加在新北市政府舉辦的「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，新北市長朱立倫表示，這是賴清德地方視察的倒數第二站，相信「好酒沉甕底」，一定會把很多關心的議題一一地來克服與解決。

朱立倫指出，第二個是「前瞻基礎建設」，行政院在1年前提出前瞻基礎建設，各地方期待重大交通、水利、城鄉、數位或地方所關心的議題，能夠獲得中央的支持；但新北市跟中央行政院有些不同的意見，新北市被稱「0元俱樂部」，主要當時的差異點是，新北市所獲得的支持，都是原來延續性或例行性的預算。

朱立倫認為，新北市提出的1700億預算是比較願景式、未來式，卻沒獲得中央的青睞，感謝立委一起跟中央溝通外，他也拜會過內政部、交通部、經濟部及其他部會，目前總共獲得中央核定的金額是52億，扣除延續性的三項軌道建設，及所謂例行性本來的補助，大概新增的計畫是17億元，大概是原來申請的1%。

朱立倫希望在賴清德的領導下，新北市與中央合作之下，不管是前瞻基礎建設、軌道建設、水利發展，或基礎建設及招商，都能非常務實地獲得中央支持，新北市的400萬的人口當然不是「0元俱樂部」，也不會只有1%；大家一起來努力，為台灣的未來的建設，及招商投資、基礎建設來努力。