NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈羅力5局好投　富邦4:0完封桃猿瀛海中學錄取國立大學逆勢漲25%跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

安聯：比特幣泡沫即將爆破 但別擔心對金融市場的溢出

鉅亨網2018/03/14 19:38
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

安聯（Allianz）全球投資部門加入比特幣泡沫說的陣營，不但認為比特幣泡沫很快就會爆破，更認為比特幣的市值有限，即使泡沫爆破，也不致對股市、債市產生巨大影響。

管理近 5000 億歐元資金、同時也是歐洲最大的保險公司投資部門的全球經濟和戰略主管 Stefan Hofrichter 表示，即使區塊鏈技術能夠為投資人帶來巨大利益，但加密貨幣依然毫無價值。

去年中，安聯集團曾預言比特幣價格應該腰斬，今年以來應驗，比特幣價格已從歷史新高 19000 多美元，腰斬到目前的 9100 多美元。

比特幣距離歷史高點已被腰斬。（來源：Bloomberg）
比特幣距離歷史高點已被腰斬。（來源：Bloomberg）

Hofrichter 現在進一步表示，比特幣的內在價值為零，並不會產生任何收益來源，和主權債幣、股票、紙幣根本無法相提並論，同時也無法和黃金相比，黃金的價值被廣泛接受超過 2500 年，而比特幣的歷史還不到 10 年。

比特幣資金泡沫即將爆破  

他強調，比特幣已出現所有資產泡沫的特性，包括過度投資、標榜新時代思維和不斷提高的槓桿率，根本就是典型的泡沫，並且可能一觸即發。

對加密貨幣的潛在懷疑者還有匹茲堡大學的研究人員，認為這是一種傳統手段沒有價值的資產；經濟學家魯比尼並且稱其為「人類史上最大的泡沫」。

在谷歌宣布 6 月起禁止宣傳加密貨幣和初始硬幣產品的在線廣告後，衝擊比特幣由原本上漲 2% 多轉為下跌。

崩跌對金融市場無溢出效應

不同於先前市場專家喊出的比特幣崩跌是股市的先行指標，Hofrichter 表示，比特幣泡沫破滅不會對傳統資產股票和債券產生巨大影響，因為比特幣的市場規模還很小，崩跌對金融市場幾乎沒有溢出效應，至少到今天為止，帶來的金融穩定風險可以忽略不計。

買賣比特幣可參考痛苦指數

摩根大通前首席策略師、Fundstrat 共同創始人 Tom Lee 則編撰出「比特幣痛苦指數」（Bitcoin Misery Index，BMI），按照波動性和上漲天數，讓投資人決定是否進場，被視為反向指標，指數從 0 至 100，相對低點時，代表投資人情緒低落，正是買入的最佳時機；反之則要拋售手中持有的比特幣。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字比特幣泡沫afpheadline
24歲與股神相遇 巴菲特...川普祭禁令封殺 博通正式宣...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan