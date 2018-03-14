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鹿港映象交響詩音樂比賽 施振榮鼓勵改編

中央社2018/03/14 19:36
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北14日電）宏碁集團創辦人施振榮今天宣布將由智榮基金會主辦「鹿港映象交響詩」音樂比賽，希望藉由競賽來提供舞台，更歡迎年輕人自行改編，為鹿港映象交響詩注入新生命。

為了替家鄉鹿港創作一首具在地特色的樂曲，施振榮在2017年5月啟動「鹿港映象交響詩」計畫，並在去年6月舉辦徵稿活動，徵求為鹿港創作可朗朗上口傳唱（國語）或朗誦（台語）的一段新詩歌詞用於交響詩，並於去年8月首度對外發表由2屆金曲獎創作獎得主、同時也是灣聲樂團音樂總監李哲藝所譜曲的「鹿港映象交響詩」。

為了進一步將「鹿港映象交響詩」推廣讓更多人認識，此次舉辦「鹿港映象交響詩」音樂比賽，讓民眾感受鹿港在地特色及人文風情，同時也希望藉由年輕人的創意，為這首曲子注入新的生命。

施振榮與夫人葉紫華特別選在14日出席灣聲樂團名人系列「Stan哥&Stan嫂的音樂情緣」活動時，正式宣布2018「鹿港映象交響詩」音樂比賽將自3月15日起跑，報名收件至7月1日；初選將透過網路進行，讓參賽者將作品上傳至YouTube，待截止收件後再由評審團選出進入決選的作品。

施振榮笑說，選在這個音樂會場合中宣布，主要因為這是他與施太太第一次在音樂會上受邀擔任主角；「Stan哥&Stan嫂的音樂情緣」是一種充滿創新與創意的非典型音樂會，與「鹿港映象交響詩」音樂比賽的精神十分契合。

施振榮表示，本次競賽分為演奏組及演唱組，參賽者除了可以按譜演奏或按譜演唱外，最特別的是均開放自行改編，參賽者也可以任何樂器、任何組合及人數參賽，同時也不限性別、年齡、國籍，均歡迎組隊報名。

施振榮說，此次特別邀請李哲藝老師擔任評審團召集人，並由灣聲樂團協辦，希望年輕朋友踴躍在網路上參賽，讓自己的創意展現在這個舞台。（編輯：黃國倫）1070314

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