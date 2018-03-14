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中央社

陳副總統：政府致力實現2025非核家園

中央社2018/03/14 19:38
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓台北14日電）副總統陳建仁今天接見北歐退休基金投資再生能源計畫代表團，表示政府致力實現2025年非核家園目標，台灣正全力發展再生能源，期盼與訪團建立夥伴關係，共創「綠色」未來。

總統府會後發布新聞稿指出，陳副總統以英文致詞表示，北歐退休基金投資再生能源計畫代表團是台灣重要的合作夥伴，協助台灣能源產業轉型並實現未來的能源目標。

陳副總統指出，代表團明天將赴台中參加「臺歐風電產業國際高峰會」，政府致力實現2025年非核家園目標，此目標將對台灣的經濟、環境、國家安全及生活品質產生影響。

陳副總統認為，在化石燃料供應量減少的情況下，特別是對像台灣這樣的島嶼經濟而言，能源自主即成為重要的策略目標；隨著全球暖化日益嚴重，台灣身為國際社會的一員，必須採取負責任的行動，減少碳足跡，因此，台灣正全力發展再生能源。

陳副總統表示，總統蔡英文引領台灣前進，而行政院暨所屬部會、立法院及地方政府均給予全力支持，台灣的產業部門及學界如中國鋼鐵公司、台灣國際造船公司及建國科技大學等也參與其中。

陳副總統說，政府的作為已獲得廣大的民意支持，代表團可以從中了解台灣各界對再生能源所做的努力，而政府也正積極建構發展再生能源所需的基礎建設和投資環境。

陳副總統也提到，政府推動發展的再生能源與目前正全方位發展的能源產業自由化、產業轉型、基礎建設完善等其他重大政策之間息息相關。他強調，這些議題攸關台灣未來的經濟發展和國際競爭力，「綠能產業不僅是創新的推手，也能夠創造更多的就業機會。」

陳副總統表示，台灣政府、企業界和學術界共同投入，致力實現長期目標。代表團的合作對台灣非常重要，期待與他們建立長期互利的夥伴關係，共創「綠色」未來。

訪賓一行包括丹麥商務辦事處處長倪安升（Nicholas Enersen）、丹麥退休基金執行長裴德森（Torben Moger Pedersen）、丹麥國家出口信貸執行長伊柏安（Anette Eberhard）及哥本哈根基礎建設基金台灣區計畫董事長艾卓儒（Anders Eldrup）等人。（編輯：蘇志宗）1070314

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