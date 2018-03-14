司法院修刑訴法 強化被害人訴訟參與

關於被害人於訴訟過程中的保護措施部分，司法院表示，授權檢察官於偵查中、法院於審理中得將案件移付調解，或依被告及被害人的聲請，轉介適當機關、機構或團體進行修復；法院在審判中應注意被害人或其家屬隱私的保護，可依被害人聲請或依職權，利用遮蔽設備將被害人與被告、旁聽人予以適當隔離。

司法院為落實司法改革國是會議關於「建構維護被害人尊嚴的刑事司法」決議，全面強化被害人於訴訟過程中的保護措施、引進被害人訴訟參與制度，在3月14日召開的第166次院會中，決議通過增訂刑事訴訟法「被害人訴訟參與」等相關條文。

而在被害人訴訟參與制度上，司法院指出，會在現行刑事訴訟法架構下，藉由通知訴訟參與人於準備程序及審理期日到場機制，使訴訟參與人能全程參與訴訟過程，也透過賦予訴訟參與人選任代理人及閱覽卷宗等機制，瞭解訴訟程序的進行程度及卷證資料內容。

新聞稿中也提到，在訴訟程序進行中，要賦予訴訟參與人就刑事訴訟法相關準備程序事項、證據及科刑範圍等即時表達意見的權利，以及辯論證據證明力與詢問被告的機會。（編輯：李錫璋）1070314