宜縣議長挺陳歐珀有但書 盼民調追平對手

（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）民進黨籍宜蘭縣議會議長陳文昌日前建議黨中央，暫緩提名立委陳歐珀選宜蘭縣長。針對陳歐珀今天還是獲提名，陳文昌說，期待5月20日前，陳歐珀民調能追平對手，否則希望黨中央重新思考勝選之路。
陳歐珀對此表示，近期將展現最大的誠意，拜會黨內相關人士，相信必能匯集更多認同的支持民意，贏得勝選。
陳文昌等人12日與多名宜蘭黨籍民代到中央黨部拜會秘書長洪耀福，建議暫緩1個月提名陳歐珀參選宜蘭縣長，待觀察民意後，再由黨中央擇優提名。
面對陳歐珀今天正式獲得民進黨中央提名，將在年底參選宜蘭縣長。人在國外的陳文昌下午透過縣議會媒體群組，發表個人看法。
陳文昌認為，對於陳歐珀獲提名，他表示尊重、恭喜與祝福，也會共同為年底選戰打拚，陳歐珀的勝利就是民進黨的勝利，但他期待在5月20日之前，陳歐珀的民調支持度能夠追平國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，並迎頭趕上，否則他希望黨中央能慎重考慮，與地方共同商量，重新思考勝選之路。
陳歐珀對此表示，被獲提名是承擔責任的開始，他與團隊近期將展現最大的誠意，親自拜會民主前輩和黨內人士，虛心求教眾人的智慧，積極整合宜蘭縣內民進黨的力量，相信能在最短時間內團結向前，以最堅實的力量，迎接年底的勝選。（編輯：劉政權）1070314