宜縣議長挺陳歐珀有但書 盼民調追平對手

面對陳歐珀今天正式獲得民進黨中央提名，將在年底參選宜蘭縣長。人在國外的陳文昌下午透過縣議會媒體群組，發表個人看法。

陳歐珀對此表示，近期將展現最大的誠意，拜會黨內相關人士，相信必能匯集更多認同的支持民意，贏得勝選。

陳文昌認為，對於陳歐珀獲提名，他表示尊重、恭喜與祝福，也會共同為年底選戰打拚，陳歐珀的勝利就是民進黨的勝利，但他期待在5月20日之前，陳歐珀的民調支持度能夠追平國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，並迎頭趕上，否則他希望黨中央能慎重考慮，與地方共同商量，重新思考勝選之路。

陳歐珀對此表示，被獲提名是承擔責任的開始，他與團隊近期將展現最大的誠意，親自拜會民主前輩和黨內人士，虛心求教眾人的智慧，積極整合宜蘭縣內民進黨的力量，相信能在最短時間內團結向前，以最堅實的力量，迎接年底的勝選。（編輯：劉政權）1070314