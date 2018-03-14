想簽志願役「10年存450萬」　高中生被酸爆：好天真

大學畢業生「薪」情差，也讓不少高中生考慮不讀大學，直接簽志願役。一名高中生日前上網發文表示，大學畢業後要背學貸，工作待遇也不一定好，簽志願役不用背學貸還能存錢，自己初估 28 歲前能存到 450 萬元，到時候就能跟女友結婚買房，問大家這樣的規畫如何，引發網友熱烈討論。

該名自稱是 17 歲高中生的網友日前在 PTT 發文表示，自己目前正在考慮到底要讀科大還是簽志願役，科大畢業後要背學貸，工作待遇也未必好，若簽志願役到澎湖外島，聽說可以實領 3.8 萬多元，還可以到澎湖科大進修，不用背學貸又能存錢，而自己想在 28 歲前跟女友結婚、買房，軍中花費不高，保守估計一個月能存下 3 萬多， 28 歲最少能存到 450 萬，再加上女友的薪水，詢問網友「這樣的規畫還行嗎？」