NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈羅力5局好投　富邦4:0完封桃猿瀛海中學錄取國立大學逆勢漲25%跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
生活

想簽志願役「10年存450萬」　高中生被酸爆：好天真

生活中心／綜合報導2018/03/14 20:02
▲一名高中生考慮到大學畢業要背學貸，工作待遇也不一定好，因此想簽志願役並計畫10年存450萬。（示意圖／NOWnews資料照）
▲一名高中生考慮到大學畢業要背學貸，工作待遇也不一定好，因此想簽志願役並計畫10年存450萬。（示意圖／NOWnews資料照）

大學畢業生「薪」情差，也讓不少高中生考慮不讀大學，直接簽志願役。一名高中生日前上網發文表示，大學畢業後要背學貸，工作待遇也不一定好，簽志願役不用背學貸還能存錢，自己初估 28 歲前能存到 450 萬元，到時候就能跟女友結婚買房，問大家這樣的規畫如何，引發網友熱烈討論。

該名自稱是 17 歲高中生的網友日前在 PTT 發文表示，自己目前正在考慮到底要讀科大還是簽志願役，科大畢業後要背學貸，工作待遇也未必好，若簽志願役到澎湖外島，聽說可以實領 3.8 萬多元，還可以到澎湖科大進修，不用背學貸又能存錢，而自己想在 28 歲前跟女友結婚、買房，軍中花費不高，保守估計一個月能存下 3 萬多， 28 歲最少能存到 450 萬，再加上女友的薪水，詢問網友「這樣的規畫還行嗎？」

不過多數網友都不看好原 po 的計畫，紛紛留言「有夢最美」、「好天真」、「一開始大家都想得很美好，進去了才知道撐不撐得住」、「 10 年 450W 、進修並不是不可能，只是你確定能跟這個女友走這麼久嗎」、「連兵都沒當過在那邊幻想一堆有的沒的，你進去啊， 28 歲看到這篇我保證你哭出來」、「首先，不一定能分到外島，外島有加給，想賺錢的擠破頭；二，去外面進修哪是小兵有的福利，不要被騙了」。

面對網友的質疑，原 po 則補充解釋，自己打算第一年月存 31000 、第二年 32000 、第三年 34000 ，再加上年終，保守估計可以存到 450 萬，由於自己是很節省的人，不覺得月存 3 萬會有問題；至於女友，兩人已經認識 8 年，對彼此的為人都很了解，女友也很支持他的想法，不過還是會把網友們的意見納入考量。

關鍵字高中生志願役存錢科大學貸
米其林一星　明星最愛燒肉店爆黑馬

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan