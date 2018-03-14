想簽志願役「10年存450萬」　高中生被酸爆：好天真

大學畢業生「薪」情差，也讓不少高中生考慮不讀大學，直接簽志願役。一名高中生日前上網發文表示，大學畢業後要背學貸，工作待遇也不一定好，簽志願役不用背學貸還能存錢，自己初估 28 歲前能存到 450 萬元，到時候就能跟女友結婚買房，問大家這樣的規畫如何，引發網友熱烈討論。
該名自稱是 17 歲高中生的網友日前在 PTT 發文表示，自己目前正在考慮到底要讀科大還是簽志願役，科大畢業後要背學貸，工作待遇也未必好，若簽志願役到澎湖外島，聽說可以實領 3.8 萬多元，還可以到澎湖科大進修，不用背學貸又能存錢，而自己想在 28 歲前跟女友結婚、買房，軍中花費不高，保守估計一個月能存下 3 萬多， 28 歲最少能存到 450 萬，再加上女友的薪水，詢問網友「這樣的規畫還行嗎？」
不過多數網友都不看好原 po 的計畫，紛紛留言「有夢最美」、「好天真」、「一開始大家都想得很美好，進去了才知道撐不撐得住」、「 10 年 450W 、進修並不是不可能，只是你確定能跟這個女友走這麼久嗎」、「連兵都沒當過在那邊幻想一堆有的沒的，你進去啊， 28 歲看到這篇我保證你哭出來」、「首先，不一定能分到外島，外島有加給，想賺錢的擠破頭；二，去外面進修哪是小兵有的福利，不要被騙了」。
面對網友的質疑，原 po 則補充解釋，自己打算第一年月存 31000 、第二年 32000 、第三年 34000 ，再加上年終，保守估計可以存到 450 萬，由於自己是很節省的人，不覺得月存 3 萬會有問題；至於女友，兩人已經認識 8 年，對彼此的為人都很了解，女友也很支持他的想法，不過還是會把網友們的意見納入考量。