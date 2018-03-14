NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈羅力5局好投　富邦4:0完封桃猿瀛海中學錄取國立大學逆勢漲25%跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

保險業去年保費收入3.57兆 創歷史新高

中央社2018/03/14 19:48
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）保發中心董事長桂先農今天表示，保險業去年表現亮眼，總保費收入3.57兆元，創歷史新高。因應今年底的洗錢評鑑，保發中心將辦防制洗錢教育訓練，以及防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗。

保險事業發展中心今天舉辦2018年保險業高階主管暨人資/訓練主管聯誼會，桂先農致詞時指出，產、壽險業去年表現亮眼，整體保險業2017年總保費收入新台幣3兆5769億元，年增率9.1%，這些數字都是歷史新高。

根據保發中心統計，去年壽險業總保費收入3兆4202億元，年增2869億元，成長率為9.2％，產險業保費收入為1567億元，年增108億元，成長率為7.4%。

另外，桂先農表示，因應台灣今年第4季將接受亞太防制洗錢組織（APG）相互評鑑，保發中心將陸續與國內外相關機構合作辦理防制洗錢教育訓練，以及辦理「防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗」，以強化從業人員防制洗錢知識，希望增強我國金融業的國際信譽及評等。

同時，桂先農也指出，保發中心也將持續推廣保戶服務認證測驗，促進保險業重視保戶服務的核心價值，第17屆測驗將於6月23日舉辦。未來保發中心會持續配合主管機關政策，引進創新保險商品及服務觀念，協助推廣保險電子商務，培育具國際競爭力的保險專才，營造保險業有利的專業養成環境。（編輯：黃國倫）1070314

中市發現死亡石虎 送興大...德國會選總理 梅克爾將4度主政

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan