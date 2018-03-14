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銀行違法開罰不痛不癢？金管會：罰鍰上限擬拉高到5千

鉅亨網2018/03/14 19:59
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台灣近年來，大小金融弊案接二連三發生，各界開始認為罰款過低「不痛不癢」，因此，提高罰鍰上限呼聲不斷，金管會本會期力拚修「金融六法」(金控法、銀行法、證交法、期交法、證券投資人保護法、保險法) 以拉高罰則，其中又以銀行法最高罰鍰拉高最受外界矚目，金管會主委顧立雄今 (14) 日首度鬆口，擬從現行最高的 1000 萬元提高到 5000 萬元。

金融六法中，期交法修正案進度最快並且已經提出，率先將罰鍰上限倍增到 120 萬元。顧立雄表示，銀行法與證交法的修法速度會快一點，另外，不動產證劵化若修法幅度不大，希望也能加快腳步，而保險法翻修幅度將最大，也會陸續提出，整體來說，預計 4 月會提出金融政策白皮書。

針對外界最矚目金控法跟銀行法最高罰鍰，將從原本的最高 1000 萬調高到多少？顧立雄透露，有參考日本對銀行最高罰鍰折合台幣 7000 萬，「我大致上現在傾向以 5000 萬為主。」。

不止罰鍰拉高，現行規定雖然賦予金管會連續處罰機制，但為避免一罪多罰，金管會從來沒有對金融機構處以連續處份，未來則將善用此機制，罰到金融機構改善為止。

此外，顧立雄也預告將於 3 月底提出公司治理藍圖，將在 3 月 27 日舉行公聽會後，就會對外公布公司治理藍圖詳細內容。據悉，這次重點預計將公司治理評鑑指標增加質化指標，並推動上市櫃企業全面設置審計委員會；提高金融機構使用電子投票的比例、要求董監事選舉採提名制。

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