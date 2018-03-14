銀行違法開罰不痛不癢？金管會：罰鍰上限擬拉高到5千

台灣近年來，大小金融弊案接二連三發生，各界開始認為罰款過低「不痛不癢」，因此，提高罰鍰上限呼聲不斷，金管會本會期力拚修「金融六法」(金控法、銀行法、證交法、期交法、證券投資人保護法、保險法) 以拉高罰則，其中又以銀行法最高罰鍰拉高最受外界矚目，金管會主委顧立雄今 (14) 日首度鬆口，擬從現行最高的 1000 萬元提高到 5000 萬元。

金融六法中，期交法修正案進度最快並且已經提出，率先將罰鍰上限倍增到 120 萬元。顧立雄表示，銀行法與證交法的修法速度會快一點，另外，不動產證劵化若修法幅度不大，希望也能加快腳步，而保險法翻修幅度將最大，也會陸續提出，整體來說，預計 4 月會提出金融政策白皮書。