影／繁星40人上榜　成功高中錄取人數比率再創新高

彰化縣立成功高中參加107年大學「繁星推薦」14日放榜，在達50級分人數大幅成長加持之下，果然如預期般繁星上榜人數再創新高，以8成的上榜率，40人優先領取大學的入場券，校長許偉志說，5B班的蛻變，繁星上榜率近8成，為校史刷新紀錄。

成功高中榜首學生601蔡宗佑也如願錄取中興大學應數系，他表示，從小對機器人就充滿著無限的憧憬，在收集各式的機器人的同時也對這項產業有初步的概念，再加上現在的趨勢，人工智慧是人類科技發展的重點技術，而數學演算是科技發展的基礎，所以我選擇中興大學應數系，希望未來能造福人類社會。



▲楊珮珊錄取國立宜蘭大學園藝系，仍懷抱飛行員夢想。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

會考56級分的601楊旭庭同學也如願上了中央土木工程系，旭庭表示，總算對爸媽有了交代，他說，父母從事教職，對於我的學習一直給我很大的空間，但國中會考放榜卻無法給他們欣慰的結果，來到成功高中內心一直對父母感到愧歉，所以這三年對於學習這件事我一直砥礪自己要擺脫過去，不能再讓自己後悔一次。也很慶幸遇到了一群很熱情認真的老師，協助我錄取中央機械。



▲校長許偉志頒發獎助學金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

601導師李亞倩，宗佑是班上的開心果，人非常的隨和熱心，上課時也與老師互動佳，會針對課堂上的問題及時提出，學習態度非常受到師長的肯定；旭庭一直對於國中會考不理想一事耿耿於懷，也這樣他有著強大的意志力督促自己課業，三年來幾乎不曾午睡，保握時間讀書，參加學校晚自習，也利用午休時間到辦公室問老師問題， 感謝同仁也很配合學生的需求傾囊相授，讓學生逐夢成功。



▲楊珮珊錄取國立宜蘭大學園藝系，仍懷抱飛行員夢想。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

成功高中國中部直升上來的楊珮珊今年以54級分高中國立宜蘭大學園藝系，從小就有飛官夢的小女孩，對天空有著無限的遐想跟莫名的熱情，雖然藉由繁星錄取宜蘭大學，但也沒有放棄他的夢想，一直持續在準備軍校的考試，他表示，國中會考5B沒有擊敗我，在成功高中我選擇讓自己茁壯，只因為我清楚我的未來在哪裡，成功高中孕育我成長，將來我也會盡全力充實自己，讓成功高中更廣為人知。



▲107學年大學繁星推薦放榜，彰化縣立成功高中錄取40人，上榜率近8成。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

許偉志表示，成功高中今年學測50級分與達均標人數皆較去年大幅成長，也因此在大學繁星上取得更有利的優勢，近三年藉由繁星錄取國立大學的人數也節節上升。