羽球／再次淘汰賽娜　戴資穎跨出衛冕第一步

戴資穎去年在決賽以21:16、22:20驚險擊敗泰國一姊Ratchanok Intanon奪冠，也成為台灣史上首位在全英公開賽奪冠的選手。而好消息是，Intanon在稍早已經被加拿大好手李文珊以21-15、14-21、21-19給淘汰出局。

全英公開賽於今(14)日開打，我國「世界球后」戴資穎則試圖在本次比賽來完成衛冕，不過她的賽程並不輕鬆，首戰就將對上印度好手Saina Nehwal(賽娜)。不過雖然打得有些艱辛，但所幸她還是展現世界第一的實力，以21:17、21:18闖關成功，順利踏出連霸的第一步。

此役首局開打後，雙方勢均力敵、比分一度形成14:14的平手，不過戴資穎後來逐漸加溫，瞬間連得7分、以21:17率先拿下首局。

第2局開打後，Nehwal試圖振作，一度取得10:5的領先，不過戴資穎在暫停回來後踩煞車成功，將比數追成18:18；之後小戴也加足馬力，連拿3分、最終以21:18逆轉拿下第2局，也順利拿到晉級16強賽的門票。

戴資穎今年在印尼大師賽女單決賽的對手就是Nehwal，當時前者輕鬆的以21:9、21:13獲勝，也拿到今年的首冠。這一次交手，Nehwal雖然給足了小戴壓力，但可惜關鍵分的把握仍不佳，最終又再度敗在同一位對手的拍下。

而除了小戴之外，我國男單「二哥」王子維在首輪面對泰國的Tanongsak Saensomboonsuk，也順利的以21-17、21-18過關。