107年繁星閃閃耀眼　員林高中輔導推薦成功

國立員林高中今年繁星推薦成果亮眼，繁星榜單一共錄取68人，名額是歷年最多的一次，不只國立優質大學錄取40多人，臺、清、交、政、成等頂尖大學也錄取了10多人，另外包含臺北大學、中山、中正、中興大學等國立名校的錄取名額數也有明顯成長。

員林高中校長校長游源忠表示，以總級分62級分錄取臺大中文系的陳芊羽同學，當年國中會考入學成績僅有1A4B，但她克服自身逆境勤勉努力，高中三年的學習全靠學校老師教導、同學間的切磋學習，並且從未補習，三年的校排成績都穩定維持在前百分之1~2%，這回繁星推薦錄取臺大中文系，可說是學弟妹最佳的學習典範。



▲鄭盈玥溪陽國中畢業5B入學考上政大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

以學測數學、社會、自然3科滿級分，總級分69級分繁星推薦錄取交大材料工程學系的蕭人豪同學，畢業於埔心國中，入學時國中會考成績為4A1B，儘管他自陳自己英文仍有待加強，但他非常感謝員中老師總能以循循善誘、按部就班的方式引導他學習，輔導他考取理想中的學校科系。



▲數理菁英班陳芊羽62級分錄取台灣大學中文學系（圖四）。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

而以總級分56級分錄取國立臺灣海洋大學商船學系的賴嬿安同學表示，臺灣是四面環海的國家，她選擇相對專業，且就業起薪高的海大商船學系，未來希望能從事海洋航運管理等相關工作。



▲國立員林高中今年繁星推薦成果亮眼，繁星榜單一共錄取68人，成果亮眼。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

游源忠校長並補充，107年員林高中將特別提供優秀新生入學高額的獎學金，其中45分每名15萬，44分每名10萬，43分每名6萬元，希望吸引更多優秀的學子就近選擇優質的員林高中就讀，他預期未來員中的升學績效一定還會向上翻倍成長。