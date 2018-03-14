Garmin Pay上線 搶攻行動支付百億商機

（中央社記者江明晏台北14日電）穿戴品牌Garmin今天攜手一卡通與六大銀行，共同宣布橫跨票證與信用卡的穿戴支付平台Garmin Pay正式上線，可透過Garmin指定錶款獨立使用，瞄準行動支付百億商機。

2017行動市場支付市場風起雲湧，各大支付品牌在台啟用服務，四大超商陸續開通行動支付應用，主管機關也從政策面與通路端支持，全力達成2020年行動支付普及率達6成的目標。

穿戴裝置品牌Garmin自2016年投入行動支付，與iPASS一卡通推出全台首款支付手環，至今已創下高達95%動卡率。