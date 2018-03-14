國泰金為米其林台灣獨家官方金融夥伴 不排除發行專屬

首屆台北米其林指南今 (14) 日正式發表，國泰金控 (2882-TW) 成為台灣獨家官方金融合作夥伴。國泰金發言人鄧崇儀表示，今天公布星級餐廳名單，未來國泰金將加緊洽談合作細節，甚至不排除發行「米其林專屬信用卡」。

鄧崇儀表示，按照慣例，米其林登陸各地之際，皆會找尋當地重要相關產業內具代表性企業展開合作，如米其林在新加坡選擇美國運通、在首爾選擇 LINE 的母公司集團 NAVER，在台灣便是選擇國泰金控。

鄧崇儀進一步指出，評估此次合作調性合適，且符合國泰金控與國際接軌之用心，繼 2010 年與 NBA 合作後成為官方指定台灣金融業和信用卡合作夥伴後，此次與被全球譽為「美食界聖經」的米其林指南合作，不僅再度與國際接軌，更期待透過米其林合作能推廣台灣美食躍上國際舞台，共同傳遞幸福美味，也響應「給人幸福 就是幸福」的信念。