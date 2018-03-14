川普撤換國務卿 陸盼不影響兩國關係

（中央社台北14日電）美國總統川普13日突然宣布開除國務卿提勒森（Rex Tillerson），中國外交部發言人陸慷今天說，「希望這樣的人事變動至少對中美雙邊關係發展和兩國在重要領域的合作不會產生影響。」

提勒森即將去職成為今天中國外交部例行記者會上的焦點。根據官網文字實錄，有兩次記者問到了相關問題，指新任美國國務卿人選、中情局長蓬佩奧（MikePompeo）在對中國和對北韓關係上比較強硬，質疑中方是否擔心中美關係或半島問題未來出現更多變數。

陸慷先肯定提勒森，表示提勒森任內和中方有密切溝通，對提勒森為促進中美關係發展作出的努力表示讚賞，希望提勒森今後繼續關心和支持中美關係發展。