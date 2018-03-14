強震上月襲巴布亞紐幾內亞 增至125死

（中央社雪梨14日綜合外電報導）南太平洋島國巴布亞紐幾內亞警方今天表示，上個月強震襲擊巴紐後，死亡人數已增至125人，醫生也憂心疾病爆發將使死亡人數攀升。
法新社報導，上個月26日規模7.5地震襲擊這個島國的多山內陸，不但使房屋遭掩埋，也引發土石流，孤立的村莊因此更難抵達。
警方表示，更多偏遠社區的消息傳來後，死亡人數已自上周的100人增至125人。
巴布亞紐幾內亞皇家警察部隊（Royal Papua NewGuinea Constabulary）於聲明中說：「根據指揮中心收到的通報，南高地省（Southern Highlands）截至目前為止已有45人喪生，赫拉省（Hela）則證實有80人死亡。」
「一旦找到所有的人，這個數字料將增加。」
聲明指出，南高地省有1萬5000人流離失所，赫拉省至少有2萬人無家可歸，其中許多人棲身於臨時避難所。學校仍持續關閉。
救援物資雖然終於送達偏遠地區，醫生憂心疾病會使更多人喪生，警告須緊急處理公共衛生問題。
衛生部緊急醫學部門首長尤科普阿（Sam Yockopua）對「國家報」（The National）說：「透過食品與水源傳染的疾病只是眾多致死疾病的兩種，如果我們現在不開始解決這些問題，許多人可能會因此喪生。」（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070314