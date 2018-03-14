強震上月襲巴布亞紐幾內亞 增至125死

（中央社雪梨14日綜合外電報導）南太平洋島國巴布亞紐幾內亞警方今天表示，上個月強震襲擊巴紐後，死亡人數已增至125人，醫生也憂心疾病爆發將使死亡人數攀升。

法新社報導，上個月26日規模7.5地震襲擊這個島國的多山內陸，不但使房屋遭掩埋，也引發土石流，孤立的村莊因此更難抵達。

警方表示，更多偏遠社區的消息傳來後，死亡人數已自上周的100人增至125人。

巴布亞紐幾內亞皇家警察部隊（Royal Papua NewGuinea Constabulary）於聲明中說：「根據指揮中心收到的通報，南高地省（Southern Highlands）截至目前為止已有45人喪生，赫拉省（Hela）則證實有80人死亡。」