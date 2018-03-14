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中央社

日本天氣變暖 東京櫻花最快18日開花

中央社2018/03/14 20:04
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃名璽東京14日專電）又到日本一年一度的櫻花季，由於天氣已變暖，民間氣象公司預測，今年櫻花開花時間會比原先預估來得早，東京都心的櫻花最快可能18日就會開花，大約在25日滿開。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，今天受到高氣壓影響，各地都是多雲到晴的好天氣，氣溫也都往上升。例如群馬縣前橋市最高溫來到攝氏24.5度、福岡市也有23度；名古屋市22.7度、福島市21.7度、大阪市21.6度，東京都心也有21.5度，大多比往年高8度到12度，相當於4月下旬到6月上旬的溫暖程度。

由於3月的氣溫比往年來得暖和，今年櫻花開花的時間也將比原先預估提早。

日本氣象協會預測，高知市是染井吉野櫻最早開花的地方，時間可能在16日；熊本市開花日可能在17日、東京都心可能在20日、大阪與名古屋市大約在21日、仙台市與新潟市則是4月5日，開花日都比往年來得早。

weather map預測，今年最早開花的同樣是高知市，但時間可能就是明天；東京都心跟熊本市可能18日就開花；名古屋市可能20日、大阪市22日、仙台市與新潟市則在4月5日開花。

至於各地櫻花完全盛開的時間，預估是從開花日起約一週。（編輯：高照芬）1070314

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