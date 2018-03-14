公投聽證 教部：性平與同志教育不可切割

出席的世新大學性別研究所教授陳宜倩表示，提案內容不明，不能確定具體內涵，例如：國民教育與未成年的定義不清。事實上不存在單一、標準化的同志教育。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩領銜提出「你是否同意在國民教育階段內，不應對未成年孩子實施同志教育」公投提案。中選會下午舉行聽證，邀專家學者釐清相關爭點，包括提案內容是否不能確定其真意、此案為立法原則的創制案或重大政策的複決案、此案是否為全國性公投的適用事項等。

（中央社記者劉麗榮台北14日電）中選會今天舉行「國民教育是否不應對未成年實施同志教育」公投案聽證，正反意見交鋒。反對的學者認為，提案內容不明，違反平等權等，有高度違憲疑慮。但教育部認為，性平教育與同志教育不可切割。

台大國發所教授劉靜怡說，提案內容不夠明確，但應可以補正。提案人若要徹底改變同志教育，可透過立法程序，修改母法性別平等法和國民教育法。

劉靜怡認為，此公投提案違反憲法所說的平等權、老師教學自由及學生言論自由，有高度違憲疑慮。

但是，也有學者贊成這項公投議題。中正大學財經法律系教授曾品傑認為，此公投屬於重大政策的複決。提案人的表述，可理解為廢止性平法施行細則第13條所說的同志教育，這是國民中小學性平教育的重大政策。

曾品傑主張，此公投案具有目的正當性。

教育部專門委員黃蘭琇表示，同志教育並不等同於同志養成教育。教育部認為，提案內容不能了解提案真意，實務上也窒礙難行。性平法的立法精神就是要以教育方式，教導尊重多元性別差異，消除性別歧視，教導學生認識同志，提升性平意識，是性平教育最重要的核心內涵。

黃蘭琇也說，若缺乏同志教育，難有效預防性霸凌，完整的性平教育不能缺乏同志教育，同志教育是性平教育不可切割的一部分。

下一代幸福聯盟、好盟行動連線下午在聽證會前召開記者會，中國國民黨籍立委賴士葆、曾銘宗出席力挺，賴士葆說，這是家長的心聲，是禁止性解放教材進入校園的公投。他也反對中選會實質審查，應要讓人民直接行使公民權。（編輯：李淑華）1070314