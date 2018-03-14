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日職／陽岱鋼雙安又盜壘　助巨人連勝軟銀

記者吳政紘／綜合報導2018/03/14 20:16
▲陽岱鋼。（圖／讀賣巨人臺灣粉絲團）
▲陽岱鋼。（圖／讀賣巨人臺灣粉絲團）

日職讀賣巨人隊今（14）日再度於福岡巨蛋出戰去年日本一總冠軍軟銀鷹隊，台灣好手陽岱鋼單場4打數2安打，打擊率維持在4成35，巨人隊靠著洋砲Alex Guerrero單場雙響砲，岡本和真也在5局轟出陽春彈，最終以6:5險勝軟銀。

陽岱鋼連續6場敲安，熱身賽打擊率高達4成以上，是先發球員中最佳，而他也在首局就敲出中外野安打，再利用腳程盜壘成功。

巨人隊洋砲Alex Guerrero第一局就轟出2分砲，護送陽岱鋼回來得分，第二打席4局上他又開轟，熱身賽已經累積4發全壘打。

軟銀首局由今宮健太轟出首局首打席全壘打，次局甲斐拓也敲出「幸運滾地球」，軟銀一度追平比分。

不過巨人隊打擊還是夠力，4局上Alex Guerrero再從軟銀先發投手Rick van den Hurk手中轟出陽春砲超前，5局上岡本和真把握機會，轟出熱身賽個人第3轟，8局上又是陽岱鋼敲安開啟攻勢，中井大介二壘安打建功，單局巨人隊又拿2分，把比分拉開。

軟銀鷹隊頑強抵抗，8局下Arquimedes Caminero遇到亂流，被中村晃、高田知季適時安打打回3分，眼看追到只差1分，巨人隊9局推出左投戶根千明後援守成，連2天以1分差險勝。

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