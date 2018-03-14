日職／陽岱鋼雙安又盜壘　助巨人連勝軟銀

日職讀賣巨人隊今（14）日再度於福岡巨蛋出戰去年日本一總冠軍軟銀鷹隊，台灣好手陽岱鋼單場4打數2安打，打擊率維持在4成35，巨人隊靠著洋砲Alex Guerrero單場雙響砲，岡本和真也在5局轟出陽春彈，最終以6:5險勝軟銀。

陽岱鋼連續6場敲安，熱身賽打擊率高達4成以上，是先發球員中最佳，而他也在首局就敲出中外野安打，再利用腳程盜壘成功。

巨人隊洋砲Alex Guerrero第一局就轟出2分砲，護送陽岱鋼回來得分，第二打席4局上他又開轟，熱身賽已經累積4發全壘打。