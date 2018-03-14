日本式跪坐一整天　男星腳失去知覺GG了

楊烈在片中演出曾在日本受教育的富豪大亨，他說自己曾在東京住過很長的時間，太太也是日本人，講出大量日文還能應付，而劇情也讓他很有共鳴，「在電影中，我為了事業沒有陪著兒子長大，我現實生活中也是這樣，家裡小朋友在日本，我在台灣工作，小孩最需要父親的時候，我都不在，所以這部電影裡面的故事，讓我有許多的感觸。」



▲楊烈（左）和日本影后余貴美子有不少對手戲。（圖／華映，2018.03.18）

姚淳耀在《盛情款待》扮演和他個性不太相像的日本迷宅男，到日本打工換宿，但他笑說真正折磨到他的是日本式的跪坐，「我之前以為頂多是腳發麻起不來，沒想到，拍戲跪了一整天後，是腳完全失去知覺，讓我太難忘了！但當時我看田中麗奈就完全沒有難過的感受，不知她是怎麼辦到的，太厲害了。」