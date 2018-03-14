日本式跪坐一整天　男星腳失去知覺GG了

台日合作電影《盛情款待》，結合京都美景及日本傳統待客之道的精神，藉由一個位在琵琶湖畔的溫泉老飯店的轉變，引發兩個家庭相遇的溫暖故事。片中除了有日本紅星田中麗奈、余貴美子及台灣潛力小生王柏傑共同演出之外，導演更力邀台灣實力派卡司共同演出。
像是金鐘歌王楊烈，演出王柏傑的富豪爸爸，金馬獎最佳女配角呂雪鳳，扮演宅男服務生的開朗媽媽，拿下金鐘獎最佳行腳節目主持人的姚淳耀，則扮演呂雪鳳的宅男日本迷兒子，還有二度獲得金鐘獎提名的資深演員陶傳正，也特別演出楊烈公司高層員工。
楊烈在片中演出曾在日本受教育的富豪大亨，他說自己曾在東京住過很長的時間，太太也是日本人，講出大量日文還能應付，而劇情也讓他很有共鳴，「在電影中，我為了事業沒有陪著兒子長大，我現實生活中也是這樣，家裡小朋友在日本，我在台灣工作，小孩最需要父親的時候，我都不在，所以這部電影裡面的故事，讓我有許多的感觸。」
▲楊烈（左）和日本影后余貴美子有不少對手戲。（圖／華映，2018.03.18）
姚淳耀在《盛情款待》扮演和他個性不太相像的日本迷宅男，到日本打工換宿，但他笑說真正折磨到他的是日本式的跪坐，「我之前以為頂多是腳發麻起不來，沒想到，拍戲跪了一整天後，是腳完全失去知覺，讓我太難忘了！但當時我看田中麗奈就完全沒有難過的感受，不知她是怎麼辦到的，太厲害了。」