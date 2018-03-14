NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈瀛海中學錄取國立大學逆勢漲25%秋後算帳鳴不平　張明達續擁抱群眾跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
娛樂

日本式跪坐一整天　男星腳失去知覺GG了

記者翁新涵╱台北報導2018/03/14 20:22
▲姚淳耀被日本式跪坐打敗。（圖／華映，2018.03.18）
▲姚淳耀被日本式跪坐打敗。（圖／華映，2018.03.18）

台日合作電影《盛情款待》，結合京都美景及日本傳統待客之道的精神，藉由一個位在琵琶湖畔的溫泉老飯店的轉變，引發兩個家庭相遇的溫暖故事。片中除了有日本紅星田中麗奈、余貴美子及台灣潛力小生王柏傑共同演出之外，導演更力邀台灣實力派卡司共同演出。

像是金鐘歌王楊烈，演出王柏傑的富豪爸爸，金馬獎最佳女配角呂雪鳳，扮演宅男服務生的開朗媽媽，拿下金鐘獎最佳行腳節目主持人的姚淳耀，則扮演呂雪鳳的宅男日本迷兒子，還有二度獲得金鐘獎提名的資深演員陶傳正，也特別演出楊烈公司高層員工。

楊烈在片中演出曾在日本受教育的富豪大亨，他說自己曾在東京住過很長的時間，太太也是日本人，講出大量日文還能應付，而劇情也讓他很有共鳴，「在電影中，我為了事業沒有陪著兒子長大，我現實生活中也是這樣，家裡小朋友在日本，我在台灣工作，小孩最需要父親的時候，我都不在，所以這部電影裡面的故事，讓我有許多的感觸。」


▲楊烈（左）和日本影后余貴美子有不少對手戲。（圖／華映，2018.03.18）

姚淳耀在《盛情款待》扮演和他個性不太相像的日本迷宅男，到日本打工換宿，但他笑說真正折磨到他的是日本式的跪坐，「我之前以為頂多是腳發麻起不來，沒想到，拍戲跪了一整天後，是腳完全失去知覺，讓我太難忘了！但當時我看田中麗奈就完全沒有難過的感受，不知她是怎麼辦到的，太厲害了。」

關鍵字姚淳耀盛情款待楊烈
影／男星考大學路上被大導相中炎亞綸會粉絲　被撩你喜歡我都喜歡

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan