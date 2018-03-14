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娛樂

圖輯／連俞涵、鍾瑶、魏如萱出席珠寶新品發表

圖輯／記者林柏年2018/03/14 21:00

  • ▲鍾瑶、魏如萱、連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲鍾瑶、魏如萱、連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲鍾瑶、連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲鍾瑶、連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲鍾瑶出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲鍾瑶出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲鍾瑶出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲魏如萱出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲魏如萱出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲魏如萱出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

連俞涵、鍾瑶、魏如萱今(14)日出席珠寶春季新品發表派對，三人搭配新款珠寶美不勝收。鍾瑶受訪時表示剛好今天是白色情人節祝福大家告白都能成功。

關鍵字連俞涵魏如萱鍾瑶
連女記者也不放過　男星受訪強吻她影／鍾瑶鬆口與小樂有「新突破」

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