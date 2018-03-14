圖輯／連俞涵、鍾瑶、魏如萱出席珠寶新品發表

連俞涵、鍾瑶、魏如萱今(14)日出席珠寶春季新品發表派對，三人搭配新款珠寶美不勝收。鍾瑶受訪時表示剛好今天是白色情人節祝福大家告白都能成功。
▲鍾瑶、魏如萱、連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲鍾瑶、魏如萱、連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲鍾瑶、連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲鍾瑶、連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲鍾瑶出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲鍾瑶出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲鍾瑶出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲魏如萱出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲魏如萱出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲魏如萱出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）