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中央社

星巴克在台20年 淡水雲門全台第435家門市

中央社2018/03/14 20:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北14日電）星巴克在1998年進入台灣市場，成為連鎖咖啡市場的佼佼者，今年邁入20週年的台灣星巴克宣布，3月底淡水雲門劇場旁設立全台第435家門市，近年積極經營星里程會將達180萬。

統一超商去年處分上海星巴克股權，並向美國星巴克收購台灣統一星巴克股權，成為統一集團100%轉投資公司，後來再更名為悠旅生活事業股份有限公司。

經股權交易案，各界都在關注台灣星巴克未來走向。而更名為悠旅生活（原統一星巴克）的台灣星巴克今天宣布，將從3月17日到4月12日，在華山藝文特區舉辦20週年的特展。

台灣星巴克說，未來將以「服務創新」、「展店多元」、「品牌體驗」三個面向結構，持續為台灣咖啡市場注入新活力。

過去20年間，台灣星巴克陸續開發出如「紫甜薯奶霜星冰樂」、「臺玖號花生仙草星冰樂」的台灣限定飲品，還有連日本人都驚豔並引進日本星巴克的「抹茶奶霜星冰樂」，也都是出自台灣的點子。

台灣星巴克指出，將持續深耕在地經營，這次推出透過門市夥伴比賽開發出的創意飲料「紅玉紅茶瓜地馬拉冰咖啡」，就是台灣市場研發及限定販售，凸顯中西合併的創意滋味。

台灣星巴克表示，今年度星巴克將劃下特色店的新里程碑，包括將在3月底開出位在雲門劇場旁的淡水雲門門市，預計到今年3月底全台星巴克門市數將達435家門市家數。

而從年初就因特色貨櫃屋建築，造成討論熱潮的洄瀾門市，台灣星巴克也表示，將在今年度開幕，讓消費者體驗星巴克特色門市的創新。

台灣星巴克近年積極開拓數位體驗，從2002年發行第一代隨行卡取代紙本的熟客券，到2016年2月，結合隨行卡的全新會員回饋系統「星禮程」上線，帶動會員增加，成長幅度驚人。

台灣星巴克指出，創新的電子卡服務將從3月1日上線，會員就能使用專屬電子卡並使用行動支付。且目前星禮程會員數已達150萬位會員，今年度預估將達到180萬會員。（編輯：蘇志宗）1070314

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