NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈羅力5局好投　富邦4:0完封桃猿瀛海中學錄取國立大學逆勢漲25%跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

畢生致力解開宇宙奧秘 霍金10個重要時刻

中央社2018/03/14 20:22
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社巴黎14日綜合外電報導）英國著名物理學家霍金今天辭世，享壽76歲。這位畢生致力解開宇宙奧秘的科學家被譽為繼愛因斯坦後，最才華洋溢的理論物理學家。

霍金（Stephen Hawking）出生於1942年1月8日，也就是現代科學之父伽利略（Galileo Galilei）逝世的300年後。他辭世的3月14日，正好是愛因斯坦（Albert Einstein）的139歲冥誕。

以下是法新社整理霍金一生中10個重要時刻。

1942年1月8日：霍金誕生於英國牛津。

1962年：擁有牛津大學物理學位的霍金，在劍橋大學從事宇宙起源的研究，完成博士論文「「宇宙膨脹的屬性」（Properties of Expanding Universes）。

1963年：霍金得知自己罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis, ALS）。

1965年：霍金與魏德（Jane Wilde）結婚，育有3名子女。兩人結婚25年後離異。霍金於1995年娶了曾當他看護的梅森（Elaine Mason），兩人多年後仳離。

1979年：霍金獲得劍橋大學盧卡斯數學教授職位，長達30年。上一個獲得這個職位的是17世紀英國科學家牛頓（Isaac Newton）。

1985年：霍金接受氣管切開術，因此失去說話能力，有賴電腦語音合成器和外界溝通。

1988年：霍金著作「時間簡史」（A BriefHistory of Time）出版，他試圖對非科學家的一般人解釋宇宙論基礎。這本書登上全球暢銷書，也讓他博得全球名聲。

2007年：霍金在美國體驗無重力飛行，作為他期盼中次軌道太空飛行的序曲。

2014年：導演詹姆士馬許（James Marsh）執導的霍金自傳電影「愛的萬物論」（The Theory ofEverything）上映。飾演霍金的英國演員艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）因此在奧斯卡金像獎封帝。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070314

賴揆：前瞻籌編預算力求公正...北農28日開董事會 人事案成關

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan