畢生致力解開宇宙奧秘 霍金10個重要時刻

霍金（Stephen Hawking）出生於1942年1月8日，也就是現代科學之父伽利略（Galileo Galilei）逝世的300年後。他辭世的3月14日，正好是愛因斯坦（Albert Einstein）的139歲冥誕。

（中央社巴黎14日綜合外電報導）英國著名物理學家霍金今天辭世，享壽76歲。這位畢生致力解開宇宙奧秘的科學家被譽為繼愛因斯坦後，最才華洋溢的理論物理學家。

1962年：擁有牛津大學物理學位的霍金，在劍橋大學從事宇宙起源的研究，完成博士論文「「宇宙膨脹的屬性」（Properties of Expanding Universes）。

1963年：霍金得知自己罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis, ALS）。

1965年：霍金與魏德（Jane Wilde）結婚，育有3名子女。兩人結婚25年後離異。霍金於1995年娶了曾當他看護的梅森（Elaine Mason），兩人多年後仳離。

1979年：霍金獲得劍橋大學盧卡斯數學教授職位，長達30年。上一個獲得這個職位的是17世紀英國科學家牛頓（Isaac Newton）。

1985年：霍金接受氣管切開術，因此失去說話能力，有賴電腦語音合成器和外界溝通。

1988年：霍金著作「時間簡史」（A BriefHistory of Time）出版，他試圖對非科學家的一般人解釋宇宙論基礎。這本書登上全球暢銷書，也讓他博得全球名聲。

2007年：霍金在美國體驗無重力飛行，作為他期盼中次軌道太空飛行的序曲。

2014年：導演詹姆士馬許（James Marsh）執導的霍金自傳電影「愛的萬物論」（The Theory ofEverything）上映。飾演霍金的英國演員艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）因此在奧斯卡金像獎封帝。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070314