賴揆：前瞻籌編預算力求公正 不虧待新北

賴清德隨後到新北市政府主持「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，新北市長朱立倫前往迎接與擬參選新北市長的立委吳秉叡等3人一起進入市府，3人「合體」畫面引起媒體競相拍照。

行政院長賴清德今天下午首先到新店耕莘醫院，視察日間照顧中心及長照成果展示區。他對市府衛生局與耕莘醫院長期投入長期照顧表達肯定。

（中央社記者王鴻國、黃旭昇、林長順新北14日電）行政院長賴清德今天到新北召開座談會表示，他是新北的孩子，因是行政院長，各縣市評比都力求公正，不獨厚也不虧待新北市，新北的意見，他會親自列管追蹤。

經過賴清德及朱立倫簡單致詞後展開市府相關單位爭取前瞻計畫的業務及提案簡報，相關部會也對朱立倫所提市府提出新台幣1700億元願景式及未來式的計畫，但都未獲中央青睞等問題一一答覆。

內政部長葉俊榮表示，未來會和新北市府一起推動新北老舊房屋改建都更的問題，台65線浮洲交流道將與交通部合作推動，八里污水廠的改善經費應採分期專案方式處理。

交通部次長王國材表示，新北7個申請案雖未放前瞻，但都是採個案處理，包括汐止民生線和基隆輕軌有競合的課題，萬大中和樹林線二期經費要增加172億元，交通部認為應提出說帖，淡水河北側道路應由新北自籌經費興建，五股交流道改善則樂觀其成。

文化部長鄭麗君表示，和新北市合作興建國家電影中心，文化部明年將編列內裝及設備預算，至於新北市爭取列入前瞻計畫的市立美術館案，將與其他縣市提案進行競爭型評選，7月完成審核。新板特區的大劇院計畫今年將依重新規劃結果提出新方案。

賴清德總結表示，行政院為落實總統蔡英文的政策，必須先到地方了解並解決問題，才能讓預算充分發揮效能，為籌編前瞻計畫2期預算走遍各縣市，新北市府的提案，他一定會帶回審慎評估，一個月後親自主持會議列案追蹤。

賴清德也說明立場指出，他是新北市的孩子，在新北長大，但因他是行政院長，因此在每個縣市的評比上，他都不分是哪一黨執政，力求公正，因此，他不能獨厚新北市，也不可能虧待新北市。

座談會過程中也有些插曲發生，由於辭去副市長參選新北市長的侯友宜曾在臉書貼文，對賴清德表達部分捷運建設未列前瞻計畫的質疑，賴清德今天致詞時就罕見主動回應表示，他不會打臉侯友宜。

賴清德表示，侯友宜過去曾受前總統陳水扁的提拔擔任刑事局長、警政署長的時侯，他擔任立法院黨團幹事長，大家是舊識，侯友宜現有很大理想抱負，要為新北承擔責任上有很大壓力，他擔任行政院長，若能為朋友提供一點加分，絕對是責無旁貸。

另外，新北市議員陳明義在座談會發問也引起關注，賴清德在散會前特別表示，這是行政院與縣市政府所舉辦的座談會，他走了21縣市，陳明義是第一個發言的議員，但行政院仍會重視陳明義所提的意見。（編輯：李錫璋）1070314