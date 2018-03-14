影／溪湖高中　大學繁星高中62人國立大學占35人

學測65級分的林義芳，如願藉由大學繁星計畫考上高雄醫學大學牙醫學系，三年前就讀埤頭國中國三時就近入學暨繁星入學等諸多優點，在與家長和埤頭國中師長充分討論後讓他在三年前下定決心，選擇了優質而實在的社區型高中。



▲林義芳考上高雄醫學大學牙醫學系。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

林義芳表示，因我本身對醫學生物方面較有興趣，所以選擇了牙醫系，他給高二學弟妹的學習建議為，也許您會質疑社區高中教的內容不足以應付升學考試，但事實勝於雄辯，我個人覺得溪高老師的認真教學是我能考上理想大學的最大原因。

高中中國醫藥大學藥學系的洪明紳，畢業於草湖國中，入學會考成績為1A4B，但在溪高三年破釜沉舟，三年下來校排成績維持在1%，洪明紳表示，未參加坊間的加強班，我相信只要務實的把老師傳授的內容融會貫通，一定能應付所有升學考試，因在高一上生物課時解剖課程的啟發，開啟了我對醫學方面的興趣，這次選擇藥學系，希望能延伸自己興趣的學習。



▲107學年度大學「繁星推薦」放榜，國立溪湖高中錄取62名學生有35人上國立大學。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

溪湖高中校長楊豪森表示，今年溪湖高中繁星計畫榜單成績亮眼，不僅人數增更涵蓋各頂尖國立大學，包含清大、交大、成大、政大、及中正、中央、中興、中山等個頂尖大學，今年溪高錄取大學的品質大幅提昇，不僅數理與語文實驗班的同學表現優異，其他班級亦有許多突出表現。