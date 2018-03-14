北農28日開董事會 人事案成關注

台北農產運銷公司去年6月初召開股東常會兼改選董事會，市場處事後公布北農23席董事包含北市府5席、農委會5席、全國農會5席、青果社2席，民股6席，公股必須取得過半席次，才可推派董事長，最後民股增加2席支持公股，公股贏得過半席次，北市推派副市長陳景峻任董事長，總經理由農委會推派吳音寧擔任。

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北農產公司休市衍生人事紛擾，除北市副市長兼董事長陳景峻宣布請辭外，北農董事提及換總經理吳音寧。熟悉北農人士今天說，28日開董事會，總經理是由董事長提名並決定去留。

台北果菜市場日前接連休市，引發北農兩大公股北市府和農委會互槓，中國時報今天報導，中華民國農會總幹事也是北農董事的張永成提及將在董事會提案要求撤換吳音寧。

熟悉北農運作人士表示，28日將召開董事會，由董事長主持，至於會議討論議程，目前還未定案，預計下星期才會得知議程，且依公司章程，總經理是由董事長提名，經董事會同意後任命，章程內沒有罷免總經理規定，若有董事提案要撤換總經理，假設董事長不接受或做出裁示，就難以成行。

依北農公開資訊，總資本額為新台幣2億元，民股占54.48%，公股占45.52%，為民營公用事業。民股包含青果運銷合作社、各級農會、農產品販運商，其中農會占最大比例，為24.79%；公股部分由北市府和農委會各占一半，分別為22.76%。（編輯：黃于）1070314