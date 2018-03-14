曼谷首屆米其林三星餐廳掛零 台北有一家

（中央社記者吳欣紜台北14日電）台北米其林指南今天終於出爐，台北20家餐廳一共獲得24顆星星，其中，君品頤宮中餐廳一家獲得三星殊榮，相較曼谷去年首屆米其林沒有三星餐廳的紀錄來得佳。

「米其林指南」（Le Guide Michelin）被餐飲界譽為美食聖經，自1936年起訂定星級評等制度，並使用至今，其評鑑制度分為3個星等，一星代表「代表同類別中出眾的餐廳」、二星為「廚藝高明、值得繞道前往」，三星則為最高星級，代表「餐廳供應出類拔萃的料理、值得專程造訪」。

米其林指南在2007年將觸角延伸至亞洲，陸續發行日本、香港─澳門、新加坡、首爾、上海及曼谷版指南，台北米其林指南直到今年才出爐。