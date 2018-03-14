曼谷首屆米其林三星餐廳掛零 台北有一家

（中央社記者吳欣紜台北14日電）台北米其林指南今天終於出爐，台北20家餐廳一共獲得24顆星星，其中，君品頤宮中餐廳一家獲得三星殊榮，相較曼谷去年首屆米其林沒有三星餐廳的紀錄來得佳。
「米其林指南」（Le Guide Michelin）被餐飲界譽為美食聖經，自1936年起訂定星級評等制度，並使用至今，其評鑑制度分為3個星等，一星代表「代表同類別中出眾的餐廳」、二星為「廚藝高明、值得繞道前往」，三星則為最高星級，代表「餐廳供應出類拔萃的料理、值得專程造訪」。
米其林指南在2007年將觸角延伸至亞洲，陸續發行日本、香港─澳門、新加坡、首爾、上海及曼谷版指南，台北米其林指南直到今年才出爐。
拿台北其林指南與其他亞洲國家地區相比，與台灣一樣擁有許多美食的曼谷，去年底才發布首屆米其林指南，共有17家摘星，雖然有3家餐廳獲二星、14家獲一星推薦，但沒有任何餐廳獲得三星殊榮。
台北米其林指南共20家餐廳摘星、雖然獲得二星的餐廳僅有2家，但不像曼谷沒有三星餐廳，台灣則由君品頤宮中餐摘下三星殊榮，打破美食界「台北沒有三星米其林餐廳」的擔憂。
米其林指南國際總監艾里斯（Michael Ellis）今天接受採訪時也指出，上海、新加坡第一年發表米其林指南約有23、24家摘星，東京則因人口數不同難以相比，但台北以首屆來說算是成績斐然。（編輯：陳清芳）1070314