貿協拓銷中國大陸 量身打造5大主軸

外貿協會今天發布新聞稿表示，推動海外拓銷不分市場，有媒體報導稱外貿協會助台印業者聯手攻陸，並非外貿協會拓銷大陸市場策略；但會依市場面及產業面制訂差異化拓銷政策，因地制宜。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳先前在年度記者會中表示，中國大陸仍是重要拓銷市場，未來將繼續加強經營，並針對市場通路推出「市場觀測報告」及「電商及新型態通路商機推廣」等一系列創新業務，協助台灣業者積極布局，深入二、三線城市。

（中央社記者廖禹揚台北14日電）針對中國大陸及印度等兩大重點市場，外貿協會今年分別規劃拓銷策略，其中針對中國大陸量身規劃5大拓銷主軸、51項推廣活動，印度方面則將聚焦電動車、石化及智慧城市產業。

針對中國大陸市場，外貿協會今年規劃5大拓銷主軸，包括「持續拓展內需市場，加強拓展二三線及內陸城市」、「輔導業者運用電商平台及數位科技拓銷」、「鎖定政策商機加強拓銷」、「積極推動服務業交流」及「加強洽邀我具競爭優勢之產業買主來台採購及觀展」等，並依此規劃51項推廣活動，月月有活動，場場有商機。

而針對充滿無限商機與挑戰的印度市場，黃志芳從去年就鎖定目標，今年將持續加強拓銷力道，並聚焦針對電動車、石化及智慧城市等3項台灣業者對印度市場具優勢的產業積極組團拓銷。

外貿協會今年並瞄準中東潛力市場，深耕沙烏地阿拉伯及阿聯市場、爭取中東買主來台採購，同時透過尖兵及拓銷團開發中東市場，建立進入中東市場的前進基地，以爭取建立策略聯盟做為市場拓銷策略。（編輯：李信寬）1070314