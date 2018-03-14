NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈瀛海中學錄取國立大學逆勢漲25%秋後算帳鳴不平　張明達續擁抱群眾跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

貿協拓銷中國大陸 量身打造5大主軸

中央社2018/03/14 20:46
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北14日電）針對中國大陸及印度等兩大重點市場，外貿協會今年分別規劃拓銷策略，其中針對中國大陸量身規劃5大拓銷主軸、51項推廣活動，印度方面則將聚焦電動車、石化及智慧城市產業。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳先前在年度記者會中表示，中國大陸仍是重要拓銷市場，未來將繼續加強經營，並針對市場通路推出「市場觀測報告」及「電商及新型態通路商機推廣」等一系列創新業務，協助台灣業者積極布局，深入二、三線城市。

外貿協會今天發布新聞稿表示，推動海外拓銷不分市場，有媒體報導稱外貿協會助台印業者聯手攻陸，並非外貿協會拓銷大陸市場策略；但會依市場面及產業面制訂差異化拓銷政策，因地制宜。

針對中國大陸市場，外貿協會今年規劃5大拓銷主軸，包括「持續拓展內需市場，加強拓展二三線及內陸城市」、「輔導業者運用電商平台及數位科技拓銷」、「鎖定政策商機加強拓銷」、「積極推動服務業交流」及「加強洽邀我具競爭優勢之產業買主來台採購及觀展」等，並依此規劃51項推廣活動，月月有活動，場場有商機。

而針對充滿無限商機與挑戰的印度市場，黃志芳從去年就鎖定目標，今年將持續加強拓銷力道，並聚焦針對電動車、石化及智慧城市等3項台灣業者對印度市場具優勢的產業積極組團拓銷。

外貿協會今年並瞄準中東潛力市場，深耕沙烏地阿拉伯及阿聯市場、爭取中東買主來台採購，同時透過尖兵及拓銷團開發中東市場，建立進入中東市場的前進基地，以爭取建立策略聯盟做為市場拓銷策略。（編輯：李信寬）1070314

大陸建設海外擴展 馬國後再...蘇打綠阿龔辦個人音樂會 否...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan