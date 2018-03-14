大陸建設海外擴展 馬國後再插旗美國

欣陸投控今晚餐敘，張良吉表示，海外發展是大陸建設的策略目標之一。主要是鑑於台灣都會區精華地取得不易，大陸建設2014年以新台幣20餘億元投資馬來西亞MEGA公司，這家公司的開發案是在吉隆坡精華區興建酒店式公寓，樓高42層，預計興建300多個小套房型公寓，每個公寓僅11坪到15坪，預計2021年完工，2022年開始營運。

（中央社記者韋樞台北14日電）欣陸投控旗下大陸建設繼2014年進軍馬來西亞之後，最新插旗美國。大陸建設董事長張良吉表示，大陸建設投資3.67億美元在舊金山建案，希望在海外獲得更大的建設與投資商機。

另外，大陸建設首度進軍美國，投資3.67億美元取得在舊金山市中心Market Street的基地，並於2016年11月取得興建開發許可，規劃為地上12層、地下2層複合用途大樓，包括東側住宅242戶，西側飯店232間房間，零售店面約452坪，樓地板面積總計約1萬1500坪，總銷約5.24億美元。預計今年3月動工，2020年第二季完工。

張良吉指出，舊金山那條街是最熱鬧的大街，從建案基地到海邊1號碼頭約20分鐘路程，附近都是飯店和購物中心，大陸建設對那個點很有信心，預計完工拿到使用執照後再開賣，銷售時將以當時的市價來賣。（編輯：蘇志宗）1070314