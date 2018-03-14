擴張酒店版圖 晶華麗晶攜手洲際酒店

晶華麗晶集團今天發布新聞稿宣布，今天召開董事會，通過與英國洲際國際酒店集團（IHG;InterContinental Hotels Group）成立合資公司—Regent Hospitality Worldwide, Inc.（RHW），負責經營開發麗晶酒店（Regent Hotels & Resorts）於台灣以外地區的全球性業務，此舉可以加速麗晶酒店在國際間的擴張速度與版圖。

（中央社記者陳葦庭台北14日電）晶華麗晶集團今天宣布，將和英國洲際國際酒店集團合資成立新公司，晶華麗晶集團董事長潘思亮說，雙方會共同確保麗晶（Regent）未來的成功，也會持續在台深耕。

新成立的合資公司Regent HospitalityWorldwide, Inc.（RHW）由晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮擔任，他透過新聞稿表示，未來雙方會共同確保麗晶未來的成功，盡全力讓這個品牌再創榮耀高峰，晶華也將持續在台深耕，全權主導麗晶在台灣，以及晶英、晶泉丰旅和捷絲旅的全球發展，把世界最好的帶進台灣，把台灣最好的帶給世界。

雙方在進行簽約的同時也對外宣布，位於香港九龍尖沙咀的香港洲際酒店將進行全面性的大規模裝修，重新更名回香港麗晶酒店，並訂於2021年開幕迎賓，這代表著麗晶品牌將重返香港，並被打造成為最受矚目的全球旗艦店。（編輯：黃于）1070314