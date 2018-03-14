NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈瀛海中學錄取國立大學逆勢漲25%秋後算帳鳴不平　張明達續擁抱群眾跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

擴張酒店版圖 晶華麗晶攜手洲際酒店

中央社2018/03/14 20:40
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳葦庭台北14日電）晶華麗晶集團今天宣布，將和英國洲際國際酒店集團合資成立新公司，晶華麗晶集團董事長潘思亮說，雙方會共同確保麗晶（Regent）未來的成功，也會持續在台深耕。

晶華麗晶集團今天發布新聞稿宣布，今天召開董事會，通過與英國洲際國際酒店集團（IHG;InterContinental Hotels Group）成立合資公司—Regent Hospitality Worldwide, Inc.（RHW），負責經營開發麗晶酒店（Regent Hotels & Resorts）於台灣以外地區的全球性業務，此舉可以加速麗晶酒店在國際間的擴張速度與版圖。

新成立的合資公司Regent HospitalityWorldwide, Inc.（RHW）由晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮擔任，他透過新聞稿表示，未來雙方會共同確保麗晶未來的成功，盡全力讓這個品牌再創榮耀高峰，晶華也將持續在台深耕，全權主導麗晶在台灣，以及晶英、晶泉丰旅和捷絲旅的全球發展，把世界最好的帶進台灣，把台灣最好的帶給世界。

雙方在進行簽約的同時也對外宣布，位於香港九龍尖沙咀的香港洲際酒店將進行全面性的大規模裝修，重新更名回香港麗晶酒店，並訂於2021年開幕迎賓，這代表著麗晶品牌將重返香港，並被打造成為最受矚目的全球旗艦店。（編輯：黃于）1070314

疑救生員誤倒液體 20多名...全英羽球公開賽 戴資穎直落...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan