全英羽球公開賽 戴資穎直落二過頭關

（中央社記者李晉緯台北14日綜合報導）羽球世界球后戴資穎今天在全英公開賽女單首戰，花費38分鐘就以直落二擊敗對手，順利闖過頭關晉級16強。

世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級1000等級，總獎金100萬美元（約新台幣2900萬元）的全英公開賽，今天起在英國的伯明罕進行。

世界球后戴資穎今天在女子單打首戰，對上世界排名11的印度女將賽娜（Saina Nehwal），兩人過去6次交手，雙方各拿3勝，在對戰上平分秋色。

今天的比賽開打後，戴資穎與賽娜不斷拉鋸，在兩人14比14戰成平手時，戴資穎拉出一波7比0猛攻，以21比14先拿下首局。