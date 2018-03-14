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中央社

蘇打綠阿龔辦個人音樂會 否認曲高和寡

中央社2018/03/14 20:47
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北14日電）樂團蘇打綠成員龔鈺祺熱愛古典樂，今晚舉辦個人首場音樂會，媒體關注蘇打綠解散和不合傳聞，龔鈺祺受訪回應，團員們這兩天有替他加油打氣，並否認在團體中曲高和寡傳言。

龔鈺祺（阿龔）今晚在台北中山堂舉行「預期未來龔鈺祺創作音樂會」，下午舉行記者會現場演奏電氣協奏曲，並接受媒體訪問。

音樂會表演內容，龔鈺祺以古典樂融入EDM電音元素，還改編蘇打綠的流行歌曲，加入其他元素的鋼琴獨奏，更展現完全原創的中提琴創作，邀請學生時期一起修習中提琴的4名美女樂手一同演出。

曾與「蘇打綠」合作金曲獎最佳國語專輯「冬未了」的德國交響樂團指揮家貝恩德魯夫（Bernd Ruf），得知阿龔要舉辦個人音樂會，無酬來台力挺，為演出帶來更輕鬆即興的感覺，貝恩德更說：「在聽了阿龔的創作後，覺得阿龔絕對有實力站上國際舞台，發表他的音樂作品。」

除了音樂會，媒體也關注蘇打綠不合傳言，阿龔說，團員們這兩天有替他加油打氣，當初得知他要開音樂會還會多關心他的身體，「因為他們知道我一碰到古典音樂就會變得很嚴肅」，都要他別壓力太大。

談及外界傳蘇打綠團員間對音樂的認知不同，阿龔回應，每個人喜歡的音樂類型不同，青峰的偶像是艾摩斯（Tori Amos），他則很喜歡瑪丹娜（Madonna），直言一個團體在觀念上難免會有些不同，但彼此激盪不同音樂元素，創造新的編曲也是有趣的地方。

對於傳言他在團體中「曲高和寡」，阿龔表示，雖然他很愛聽古典樂，但做在音樂的方式上並不會強迫團員接受，「雖然我聽很多古典音樂，但我會把心得轉換成編寫管弦樂團的動力」，力求團體音樂作品更好。

音樂會名稱「預期未來」取自「龔鈺祺」的諧音，除了是代表原本在蘇打綠中過去的自己，更延續了未來，阿龔也特地選在白色情人節夜晚，和樂迷共同創造浪漫回憶。（編輯：劉政權）1070314

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