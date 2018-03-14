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美股盤前─顛簸後可望反彈？指數期貨走揚

鉅亨網2018/03/14 20:53
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美國總統川普日前宣布，開除國務卿提勒森，並打算對中國進口商品加徵關稅；不過，市場對政治紛擾的擔憂，似已減緩，週三 (14 日) 美股盤前交易中，指數期貨走揚。

根據 Investing.com 報導，美東時間週三上午 6 點 42 分，道瓊期指上漲 0.36%，標普 500 期指上漲 0.29%，那斯達克期指上漲 0.45%。

台北時間週三晚間 8 點 45 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 0.38%，標普 500 期指上漲 0.28%，那斯達克期指上漲 0.39%。

報導稱，川普打算對中國進口商品加徵關稅，金額高達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項，市場對貿易戰的憂慮，再度升溫。

據傳美國貿易代表賴海哲和貿易委員會主任納瓦羅，已向川普提交對中國進口商品加徵關稅的計畫，金額為 300 億美元，但川普期望的金額，顯然遠高於此。

除有意對中國進口商品加徵關稅外，川普昨天的另一項「創舉」，是宣布開除國務卿提勒森，受上述消息影響，週二美股走低，道瓊工業指數收跌 0.68%，標普 500 指數收跌 0.64%，那斯達克指數收跌 1.02%。

經濟數據方面，美國週三公布 2 月零售銷售數據，月減 0.1%，連續第 3 個月走跌。

歐股方面，德國 DAX 指數上漲 0.29%，法國 CAC 40 指數上漲 0.30%，英國 FTSE 指數上漲 0.25%，泛歐 Euro Stoxx 50 上漲 0.36%。

大宗商品方面，黃金期貨價格下跌 0.14%，至每盎司 1,325.30 美元；原油期貨價格上漲 0.66%，至每桶 61.11 美元。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數上漲 0.11%，至 89.80。

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