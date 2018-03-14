男子攜玩具槍搭捷運 引發虛驚一場

（中央社記者黃麗芸台北14日電）一名年約40歲的曾姓男子今天下午搭乘台北捷運板南線時，因身上背包露出半截黑色槍枝引發乘客擔憂，警方獲報於昆陽站攔截盤查，才發現是要送孩童的玩具槍，虛驚一場。

台北市政府警察局南港分局玉成派出所警員陳彥君和陳木傳今天下午4時許到台北捷運昆陽站進行巡簽時，接獲捷運站長和民眾陸續通報，指出南港站往台北車站方向有乘客反應車廂內男子持有槍枝。

陳彥君立即到捷運車廂查看，隨即發現一名男子背著斜背包且露出半截黑色槍枝，上前盤查了解後，發現這是一把仿步槍的塑膠玩具槍。