男子攜玩具槍搭捷運 引發虛驚一場

（中央社記者黃麗芸台北14日電）一名年約40歲的曾姓男子今天下午搭乘台北捷運板南線時，因身上背包露出半截黑色槍枝引發乘客擔憂，警方獲報於昆陽站攔截盤查，才發現是要送孩童的玩具槍，虛驚一場。
台北市政府警察局南港分局玉成派出所警員陳彥君和陳木傳今天下午4時許到台北捷運昆陽站進行巡簽時，接獲捷運站長和民眾陸續通報，指出南港站往台北車站方向有乘客反應車廂內男子持有槍枝。
陳彥君立即到捷運車廂查看，隨即發現一名男子背著斜背包且露出半截黑色槍枝，上前盤查了解後，發現這是一把仿步槍的塑膠玩具槍。
曾男向警方表示，身上這把玩具槍是要送給朋友的小孩，並無涉任何違法情事，並在警方協助下將玩具槍收好，避免造成不必要的恐慌。
警方隨後也向捷運站通報為虛驚一場，也請站內乘客不須恐慌。
根據台北捷運公司網站揭露旅客攜帶隨身物品的限制規定，必須符合包括不得妨礙其他旅客，並應自行保管及照料；任一件最長邊不得超過165公分，且長、寬、高總和不得超過220公分，但輪椅、代步車、嬰兒車、自行車、衝浪板等不受限。
另外，旅客隨身攜帶氣球者，數量不得超過5個，最大不能超過50公分；不得攜帶或乘坐動力機具，但身障者例外；不得攜帶或騎乘自行車，但摺疊或拆卸完成並妥善包裝者可；不得攜帶、使用手推車或其他類似器具；攜帶衝浪板長度不得超過180公分。（編輯：劉政權）1070314