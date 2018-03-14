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瀛海高中繁星大放異采　創歷年最佳成績

記者李佩昕／台南報導2018/03/14 21:24
▲瀛海高中部今年繁星第一階段，有66位上榜。（圖／瀛海中學提供 , 2018.03.14)
▲瀛海高中部今年繁星第一階段，有66位上榜。（圖／瀛海中學提供 , 2018.03.14)

107年大學繁星結果公布，台南市私立瀛海高中成績大放異采，醫科、台成清交等頂級大學及國立大學比例大幅躍升，共計66人上榜，順利通過各大學醫學系第一階段者，有翁銓佑(陽明大學醫學系)，吳其翰(成功大學醫學系)、周采潔(臺北醫學大學醫學系)等三位，另劉崇瑜在參加3月25日的甄試後可望再拿下一席醫學系名額。醫學系及國立大學共40人上榜，瀛海中學校長姚智化指出，這是學校繁星推薦歷年最好的成績。


▲校長姚智化(右2)、醫科班導師葉汝霖(左)，與通過醫學院與台成清交政學生合影。（圖／瀛海中學提供 , 2018.03.14.)

今年繁星放榜，全國通過人數減少近千名，瀛海中學錄取國立大學逆勢成長25%，為大台南公私立學校之冠。姚校長歸功於董事會及全體教職員做好協助學生後續選填志願的工作，尤其董事會全體總動員，為考生提供完整專業輔導諮詢，提升高三學生關鍵升學技巧，才能達成如此成績。針對己通過醫科第一階段的4位學生，將特別為學生進行口面試課程，期讓學生順利圓夢。

姚智化感謝全校團隊共同努力，瀛海近年升學及各項對外競賽成績均有優異表現，教學品質全面提升，特別是品德教育、學生輔導等成果備受肯定，高中部已連續3年爆滿，今年小六學生及家長表達就讀瀛海中學國中部意願的人數也已提前額滿。

關鍵字瀛海高中姚智化
秋後算帳鳴不平　張明達續擁抱群眾

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