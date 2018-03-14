星宇航空申請籌設 首架飛機2019年底亮相

（中央社記者汪淑芬台北14日電）前長榮航空董事長張國煒籌設的星宇航空，今天向民航局遞件，申請籌設許可，星宇航空公關長聶國維受訪說，首架飛機預計2019年底亮相。

民航局說，已收到星宇航空的申請書，審查沒有期限，籌設許可還要經交通部同意。

根據交通部日前公告新修正的「民用航空運輸業管理規則」，新成立經營國際航線的航空公司，必須提出新台幣60億元財力證明、資本額也是新台幣60億元，另至少要有3架飛機，同時還要有航務、機務、飛安、機隊、品管等5大飛安主管經營團隊。

聶國維說，已依法規規定，提出相關申請文件，希望早日獲籌設許可，目前已確定要租用10架A321neo飛機，首架預計明年底就會到台灣，2020年1月及2月，還會各再接收一架，符合開航時至少3架飛機的要求。