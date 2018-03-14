影／甜認與小樂「像家人」　鍾瑶鬆口兩人有「新突破」

鍾瑶、連俞涵、魏如萱今（14）日出席珠寶活動，期間鍾瑶表示，身上配戴的珠寶，大多是自己購買，霸氣說著：「不會讓男人決定品味。」連俞涵則說，每拍完一部戲，就會買一個飾品獻給所詮釋的角色，像是之前拍《一把青》，就買了一條金手鍊給「朱青」，認為這樣很有紀念價值。
談及因拍攝《姊的時代》，與小樂（吳思賢）建立深厚交情，戲裡戲外互動頻頻。鍾瑶率先透露，在之後的集數當中，兩人將會有新的突破。問及有無床戲演出？鍾瑶更調皮笑說：「現在不能告訴你！」但也透露，與小樂的確太有默契，就連有其他肢體互動都覺得稀鬆平常，直言：「像家人一樣。」
▲鍾瑶、連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲鍾瑶、魏如萱、連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
鍾瑶談及小樂絲毫沒有扭捏，認為兩人就是相當要好的朋友，「這對進入角色很有幫助，我們沒有任何芥蒂、尷尬」，即便粉絲看好兩人升格戀人，鍾瑶笑說：「祝福是一回事，因為《姊的時代》在熱播，我當然是希望熱度維持著。」她認為目前最重要的是，兩人在劇中親密互動上呈現自然的狀態，最後鍾瑶也開玩笑說：「沒有八卦，不好意思。」
▲鍾瑶、魏如萱、連俞涵出席珠寶春季新品發表派對。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）