影／甜認與小樂「像家人」　鍾瑶鬆口兩人有「新突破」

鍾瑶、連俞涵、魏如萱今（14）日出席珠寶活動，期間鍾瑶表示，身上配戴的珠寶，大多是自己購買，霸氣說著：「不會讓男人決定品味。」連俞涵則說，每拍完一部戲，就會買一個飾品獻給所詮釋的角色，像是之前拍《一把青》，就買了一條金手鍊給「朱青」，認為這樣很有紀念價值。

談及因拍攝《姊的時代》，與小樂（吳思賢）建立深厚交情，戲裡戲外互動頻頻。鍾瑶率先透露，在之後的集數當中，兩人將會有新的突破。問及有無床戲演出？鍾瑶更調皮笑說：「現在不能告訴你！」但也透露，與小樂的確太有默契，就連有其他肢體互動都覺得稀鬆平常，直言：「像家人一樣。」