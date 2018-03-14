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娛樂

談大陸惠台31項措施　台灣影視業盼具體方案

記者吳維書／台北報導2018/03/14 21:16
▲張顯耀認為31項惠台措施，正是台灣的翻轉時機。（圖／台灣圓桌論壇協會提供 , 2018.3.14）
▲張顯耀認為31項惠台措施，正是台灣的翻轉時機。（圖／台灣圓桌論壇協會提供 , 2018.3.14）

為傾聽影視產業聲音，針對大陸先前公布惠台31項措施，由前陸委會副主委張顯耀擔任理事長的「台灣圓桌論壇」今（14）日舉行「立足台灣，前進大陸：如何布局兩岸影視市場」座談會。召集台灣影視業大老討論，大部分與會人士皆反應，「不能流於口惠，希望陸方早日訂出配套辦法。」台灣圓桌論壇協會將匯集影視業者在會中所提意見，率團向大陸當局反映，促使陸方讓這些措施具體落實。

張顯耀表示，「兩岸經濟文化交流本來就有深厚底醞，但台灣影視文化產業在『立足台灣，前進大陸』時，卻出現『競爭力不足、引進片時段冷門、審批程序繁瑣』等問題，確實需要大陸官方採取進一步具體措施，以便落實良善的政策美意。」對於外界討論的台灣人才流失問題，他直言，「樂觀的人看到希望與遠景，悲觀的人只看到風險與威脅。」他認為，面對大陸的經濟崛起及31項惠台措施，正是台灣的翻轉時機。


▲顧超坦言以2億元博20億元。（圖／台灣圓桌論壇協會提供 , 2018.3.14）

台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝表示，「大陸宣布的31項措施雖然沒有惠台二字，但具有善意。我有3點建議，第一點，希望基於兩岸一家親，大陸對境外劇也不要設指標；第2點，開設專播台灣劇的時段讓兩岸人民透過戲劇彼此了解；第3點，開放台灣在大陸開設製作公司。」他認為最重要的是台灣影視業要提升內容。

《鑑識英雄》系列製作人、超人睿奇董事長顧超提出自己的「實戰」經驗，「我在《鑑識英雄》系列花2億元拍15集，這兩、三年我過得很辛苦，我們也拍過美劇，台灣有個很大的優勢，怎麼帶他們（大陸）走出去！」他話鋒一轉強調，「有時候必須告訴中華民國政府問題在哪，到底影視產業是經濟部還是文化部管轄？現在雖然有輔導金，但很分散，影視產業要確認的是，我們到底是產業還是文化？」

關鍵字惠台31項措施台灣圓桌論壇立足台灣，前進大陸：如何布局兩岸影視市場林錫輝張顯耀顧超
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