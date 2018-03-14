談大陸惠台31項措施　台灣影視業盼具體方案

為傾聽影視產業聲音，針對大陸先前公布惠台31項措施，由前陸委會副主委張顯耀擔任理事長的「台灣圓桌論壇」今（14）日舉行「立足台灣，前進大陸：如何布局兩岸影視市場」座談會。召集台灣影視業大老討論，大部分與會人士皆反應，「不能流於口惠，希望陸方早日訂出配套辦法。」台灣圓桌論壇協會將匯集影視業者在會中所提意見，率團向大陸當局反映，促使陸方讓這些措施具體落實。

張顯耀表示，「兩岸經濟文化交流本來就有深厚底醞，但台灣影視文化產業在『立足台灣，前進大陸』時，卻出現『競爭力不足、引進片時段冷門、審批程序繁瑣』等問題，確實需要大陸官方採取進一步具體措施，以便落實良善的政策美意。」對於外界討論的台灣人才流失問題，他直言，「樂觀的人看到希望與遠景，悲觀的人只看到風險與威脅。」他認為，面對大陸的經濟崛起及31項惠台措施，正是台灣的翻轉時機。