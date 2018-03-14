鴻海FII掛牌速准 中國官媒強調從嚴審核

新華社今天以記者名義撰發「富士康IPO背後的資本市場新動向」文章，當中提出3個市場新動向，分別為「從嚴審核將是常態」、「IPO審核周期大大縮短」及「讓更多優質企業留在A股」。

富士康工業互聯網股份有限公司申請在中國掛牌，時效上呈現兩個特點。首先是，申請IPO火速通過，過程僅花36天。此外，2015年3月6日在深圳成立的富士康工業，在先前經營還未滿3年的情況下就申報IPO。

（中央社記者陳家倫上海14日電）中國核准鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在上海公開發行（IPO），過程僅36天。新華社今天強調，過程確認了108個問題，並強調不會出現大批大體量優質企業集中上市的情況。

報導指出，審核人員先後多次向富士康工業及保薦機構中國國際金融股份有限公司提出意見，合計達到108個問題。報導特別引述業內人士表示，「像富士康股份這樣被問及上百個問題的情況實屬罕見。」

報導並強調，從2017年下半年以來，IPO從嚴審核已經常態化，每個月都有不少企業主動撤回申請，也有一些企業因無法及時回饋審核人員提出的問題而不斷延長排隊時間。

至於曾經困擾市場的「IPO堰塞湖」問題，報導以富士康工業掛牌速准一事指出，這樣的現象已經得到有效緩解，正常企業從申報資料到上報股票發行審核委員會的平均周期已從過去的兩、三年縮短到6個月左右。

針對富士康工業在成立未滿3年的情況下就申報IPO，報導則澄清，「據記者了解，此前已經有多家企業根據此條款，在得到豁免之後成功登錄A股市場。富士康工業並非第一家。」

報導引述資深投資銀行人士說，如何讓更多優質企業留在A股將是未來一段時間監管層考慮的一個重點。但報導也強調，「在這個進程中，不會出現大批大體量優質企業集中上市的情況，畢竟穩步推進是根本」。（編輯：張淑伶）1070314