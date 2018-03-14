台境現金增資發行新股 募資2.6億

（中央社記者潘智義台北14日電）台灣最大土壤污染整治業者台境企業表示，已於日前順利完成國內第一次有擔保可轉換公司債發行，以及辦理現金增資發行新股計畫，募集資金共新台幣2.625億元。

台境企業指出，上述資金將用於充實營運資金、償還銀行借款，在財務結構更形穩定基礎下，繼續發展綜合環保服務領域業務。看好台灣事業廢棄物處理需求持續增加趨勢，今年將繼續擴增廢棄物處理項目，擴充在廢棄物再利用處理事業的服務項目與產能，創造整體營運的快速成長。

台境表示，公司主要有3大事業體，包括以土壤污染整治工程為主的環工專案事業，占營收比重75%；以土方資源回收及再利用處理為主的廢棄物處理事業，占營收12%，以及各類環保服務領域的環境採樣及實驗分析的環境檢測事業，占營收8%。