台境現金增資發行新股 募資2.6億

（中央社記者潘智義台北14日電）台灣最大土壤污染整治業者台境企業表示，已於日前順利完成國內第一次有擔保可轉換公司債發行，以及辦理現金增資發行新股計畫，募集資金共新台幣2.625億元。
台境企業指出，上述資金將用於充實營運資金、償還銀行借款，在財務結構更形穩定基礎下，繼續發展綜合環保服務領域業務。看好台灣事業廢棄物處理需求持續增加趨勢，今年將繼續擴增廢棄物處理項目，擴充在廢棄物再利用處理事業的服務項目與產能，創造整體營運的快速成長。
台境表示，公司主要有3大事業體，包括以土壤污染整治工程為主的環工專案事業，占營收比重75%；以土方資源回收及再利用處理為主的廢棄物處理事業，占營收12%，以及各類環保服務領域的環境採樣及實驗分析的環境檢測事業，占營收8%。
台境說明，結合專業人才與技術，為國內目前唯一掌握從污染場址調查顧問、採樣檢測、設備組裝、現場整治施工、離場廢棄物復育處理、土方資源再利用垂直整合修復技術，能有效提供土壤及地下水污染整治場址客戶一條龍式完整專業解決方案的業者。
台境強調，自去年起提升屬於土壤污染整治後段流程廢土離場處理業務比重，擴增土地整治相關廢棄物處理再利用項目，包括新化廠順利完成個案再利用場址土方處理一案及二案、共完成再利用處理量1.3萬噸污染土壤，鳥松廠處理焚化爐底渣達7200噸，挹注去年的廢棄物再利用處理營收比重從2016年同期的6.3%提升至12.4%。
台境引述環保署網站資料顯示，台灣一般與有害事業廢棄物產生量自2001年統計量560萬噸，至2016年已攀升到1897萬噸，凸顯台境近年來積極切入廢棄物處理，及再利用環保事業的市場發展機會。（編輯：黃國倫）1070314