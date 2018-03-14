北韓4.25攻勢猛 航源FC亞足聯盃主場敗

（中央社記者李晉緯新北14日電）航源FC今天在亞足聯盃主場首戰，對上北韓勁旅4.25，作客的4.25上半場就攻進兩球，即便航源FC靠劉泳陞在下半場賣力射進1球，但終場仍以1比5吞敗。

航源FC在亞足聯盃（AFC CUP）的主場首役，今天在輔大足球場迎戰曾在北韓聯賽奪得16次冠軍的強敵4.25。

比賽開踢後，航源FC並無太多有效攻擊，比賽第43分鐘，4.25的嚴哲成從右側切入中路，接獲韓成赫的傳球起腳射門，為球隊踢開得分大門；上半場傷停補時階段，安日范在幾乎沒有攻擊角度的狀況下，硬是起右腳射門破網，讓航源FC在上半場以0比2落後。