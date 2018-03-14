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中央社

北韓4.25攻勢猛 航源FC亞足聯盃主場敗

中央社2018/03/14 21:11
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯新北14日電）航源FC今天在亞足聯盃主場首戰，對上北韓勁旅4.25，作客的4.25上半場就攻進兩球，即便航源FC靠劉泳陞在下半場賣力射進1球，但終場仍以1比5吞敗。

航源FC在亞足聯盃（AFC CUP）的主場首役，今天在輔大足球場迎戰曾在北韓聯賽奪得16次冠軍的強敵4.25。

比賽開踢後，航源FC並無太多有效攻擊，比賽第43分鐘，4.25的嚴哲成從右側切入中路，接獲韓成赫的傳球起腳射門，為球隊踢開得分大門；上半場傷停補時階段，安日范在幾乎沒有攻擊角度的狀況下，硬是起右腳射門破網，讓航源FC在上半場以0比2落後。

下半場開賽5分鐘，林哲民於禁區外起腳破門，讓4.25在比賽第55分鐘取得3球領先，比賽繼續僅3分鐘，安日范自左側切入後獲得射門機會，在他單場踢進第2球，上演「梅開二度」戲碼後，航源FC轉眼以4球大幅落後。

比賽第74分鐘，替補上場的劉泳陞在禁區外起左腳射門，這球順利破網後，航源FC將比分追近，但仍以1比4落後。

就在比賽時間進入尾聲之際，4.25的李亨進接獲韓成赫傳球，在禁區外起右腳射門破網，讓航源FC再以4球落後，之後航源FC未能再成功進球，最終以1比5敗給4.25。

本次亞足聯盃，航源FC於7日的首戰，在客場不敵澳門賓菲加，今天主場首役吞敗，目前吞下2連敗。（編輯：李錫璋）1070314

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